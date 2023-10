Esta es la señal que demuestra que Peso Pluma tiene una relación tóxica con Nicki Nicole ¡lo mismo hacía Nodal con Belinda!

Durante las últimas horas Peso Pluma se ha convertido en tendencia en las diversas redes sociales, sin embargo, esto no es debido al gran éxito del cantante o por el estreno de un nuevo tema, sino debido a las declaraciones que hizo Nicki Nicole en donde aseguran lo comparó con un perro, además que negó tuvieran un romance.

Debido a las declaraciones de Nicki, usuarios de redes sociales se le lanzaron a la cantante argentina y pidieron a Peso Pluma salga de esa relación, sin embargo, el mexicano hace oídos sordos a los consejos de sus seguidores, y ahora hasta lo comparan con Nodal cuando estaba enamorado con Belinda, pues todo indica que el intérprete de corridos tumbados está haciendo lo mismo que el sonorense cuando estaba cegado de amor por la rubia.

Foto: IG @pesoplumaposting

La pareja fue vista en un partido de futbol

¿Tienen una relación tóxica Peso Pluma y Nicki Nicole?

Pese a que Nicki Nicole ya se disculpó y pidió que no saquen de contexto sus declaraciones, además dijo que sí quiere a Peso Pluma, sin embargo, sus disculpas no fueron aceptadas por los fanáticos del mexicano, pese a esto, el intérprete de “Lady Gaga” pide que no se metan en sus vidas.

Cabe señalar que Peso Pluma es la primera ocasión que utiliza su cuenta de “X” para aclarar un malentendido sobre su vida privada, y justamente en esta red social el cantante nacido en Guadalajara, México cuenta con más de 133 mil seguidores.

Pese a superar los más de cien mil seguidores en “X”, Peso Pluma solo sigue a una cuenta en esta red social, y ese perfil pertenece nada más y nada menos que a su novia Nicki Nicole.

Foto: "X" @_PesoPluma

El cantante solo sigue a Nicki Nicole

Lo anterior hace recordar a una de las parejas más polémicas que se ha conocido, nos referimos claramente a Nodal y Belinda, quienes protagonizaron un intenso romance entre 2020 y 2022, el sonorense estaba tan perdidamente enamorado de la rubia que para él no existía nada ni nadie más, incluso en redes sociales en donde solo seguía a Belinda, al igual que ahora Peso Pluma lo hace con Nicki Nicole.

Foto: TW @nodal

El cantante ya no tiene cuenta de "X" pero en su momento solo seguía a Belinda

Y aunque la cantante argentina también sigue en “X” al exponente de corridos tumbados, a diferencia de Peso Pluma, Nicki Nicole sigue en esta red social a otras 52 personas más.

Foto: "X" Nicki_Nicole19

Nicke también lo sigue en "X"

Eso sí, al parecer lo tóxico solo es en “X”, pues en instagram, el intérprete de temas como “Tulum”, “Lady Gaga” “RPC”, “La bebé”, entre muchas más, sigue a más de mil personas, mientras que Nodal fue tan extremista que él en todas sus redes solo seguía a Beli.

Foto: IG @nodal

Nodal también solo seguía en Instagram a Belinda

¿Qué mujeres unen a Peso pluma y Nodal?

Además de lo tóxico, Peso Pluma y Nodal tienen algo que los une, además también de la música, y la nacionalidad, y es que los cantantes son unidos por sus respectivas novias.

Foto: IG @cazzu

Cazzu y Nicki sonn grandes amigas

Y es que, los mexicanos están muy enamoradas de dos famosos cantantes argentinas, quienes no solo comparten nacionalidad sino que son grandes amigas, tanto es así que incluso Nicki Nicole hizo muchos regalos a la hija de Cazzu y Nodal, además que ambas argentinas han cantado juntas.

