Nicki Nicole pide perdón por sus declaraciones sobre Peso Pluma y dice que lo quiere

Una de las parejas más polémicas del momento sin duda alguna es la que conforman los cantantes Hassan Emilio mejor conocido como Peso Pluma y Nicki Nicole, pues luego de que se dejaran ver juntos por primera vez en los premios Billboard como pareja, la cantante argentina hizo unas desafortunadas declaraciones sobre su relación.

Y es que Nicki comparó su relación con Peso Pluma como cuando sacan a un “perro” a pasear, además que negó categóricamente tener un romance con el mexicano pues aseguró que son solo buenos amigos, debido a esto es que le ha llovido duras críticas, sin embargo, ella ya se disculpó y además dio que quería a Hassan.

¿Nicki Nicole se disculpa por negar a Peso Pluma?

Luego de las duras críticas que ha recibido en todas las redes sociales por sus desafortunadas declaraciones sobre su relación con Peso Pluma, la argentina decidió romper el silencio y aclarar la polémica situación.

Fue entonces que a través de su cuenta oficial de “X” que la argentina dedicó unas palabras en la que pide no saquen sus declaraciones de contexto, además dejó claro que se puso muy nerviosa en su entrevista pero sobre todo asegura que sí quiere a Peso Pluma.

“gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo”, escribió Nicki Nicole en su cuenta de “X”

Foto. "X"@Nicki_Nicole19

La argentina pide no saquen de contexto su declaración

Ante este posteo, usuarios de “X” aseguran que ellos no sacaron nada de contexto, pues no es la primera vez que permite que comunicadores de su país se burlen de Peso Pluma, por esta razón es que piden al cantante mexicano que salga de esa relación pues es un gran partido para que no lo traten bien.

¿Peso Pluma ya habló?

Ante la disculpa de Nicki Nicole, Peso Pluma también se pronunció al respecto y lo hizo también a través de su cuenta de “X”, cabe señalar que esta sería la primera vez que el mexicano habla de su vida privada.

El intérprete de “Lady gaga” pide a sus seguidores que vivan su vida pues en una situación como la que ha vivido él y Nicki Nicole todos van a hablar y muchos mal interpretan la situación.

Foto: "X" @PesoPlumaData

Fueron vistos en un partido

Y es que, todo parece ser que Peso Pluma ya disculpó a su novia de las penosas declaraciones que hizo pues en lo que escribió el mexicano asegura que a veces es difícil expresarse y explicar algo tan privado.

“solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir , al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas . Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, escribió la doble P en “X”

Foto. "X" @_PesoPluma

El mexicano sigue muy enamorado a pesar de las declaraciones de ¨Nicki

Ante lo que escribió Hassan Emilio, sus seguidores se mostraron decepcionados pues creen que no es valorado ni respetado por la cantante argentina, otros más entienden al cantante pues aseguran que está muy enamorado.

