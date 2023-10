Peso Pluma: esto fue lo que hizo con su primer sueldo como cantante famoso

Hablar de personas exitosas es inevitable no nombrar a Emilio Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma quien recientemente fue galardonado con grandes reconocimientos que lo colocaron como uno de los cantantes más importantes del momento a nivel mundial.

Sin duda, no ha sido un camino fácil para Peso Pluma, sin embargo, a diario trabaja arduamente para lograr sus metas tanto personales como profesionales, además de los logros, el tapatío puede darse grandes lujos debido a todas las ganancias que recibe y en una reciente entrevista, el cantante reveló qué hizo con su primer cheque.

Foto: "X" @elpesopluma

El tapatío dio detalles de sus ganancias

Fue durante una entrevista para la emisión estadounidense Al Rojo Vivo que el cantante abrió su corazón y habló no solo de tus triunfos profesionales sino también algunas cosas de su vida privada.

Ya en confianza, la entrevistadora cuestionó a Hassan sobre lo que hizo con su primer gran cheque que recibió ya como un cantante famoso, ante esto Peso Pluma reveló que su primer ganancia se la dio íntegra a su mamá.

Foto: IG @pesopluma

Es uno de los artistas más importante del momento a nivel mundial

Sin embargo, luego de haber dado todo su dinero del primer cheque a su madre, el cantante ya comenzó a comprarse sus primeras joyas y ropa de marca que tanto le gusta.

“Cuando me llegó el primero (cheque) el grande, grande se lo di a mi mamá y ya cuando me llegó el mío me pude dar el gusto y me compre, a mi me gustan mucho los relojes y me compré mi primer Rolex y me fui a Rodeo Drive, tu sabes, sabes que me gusta mucho la ropa y es un gusto culposo mío”, dijo Peso Pluma