¿Qué es la ansiedad, trastorno que sufre Peso Pluma, Dana Paola y otros famosos?

Este viernes, nuevamente Peso Pluma se encuentra entre las tendencias en redes sociales, sin embargo, en esta ocasión el tapatío está dando de qué hablar luego de haber confesado que padece de ansiedad y que muchas veces ha sufrido de ataques de este tipo.

Las declaraciones de Peso Pluma han cimbrado al mundo, debido a que es uno de los exponentes de la música mexicana más importantes, por lo que su voz es escuchada por millones de personas, esto hace que el tema de la salud mental no carezca de importancia entre los jóvenes que lo siguen.

Foto: IG @pesopluma

El cantante dio a conocer que tiene ataques de ansiedad

Sin embargo, Peso Pluma no es el primer cantante mexicano que declara ser víctima de la ansiedad, pues Danna Paola ha hablado abiertamente de algunos ataques que ha enfrentado, incluso en alguna ocasión la cantante tuvo que posponer un show debido a este trastorno.

Sin duda alguna, luego de la pandemia por el Covid-19, no solo en México sino en muchas partes del mundo, el hablar de la salud mental ha sido uno de los temas más importantes, pues cada vez es más común y frecuente saber que alguien de nuestro entorno padezca algún trastorno mental.

Hace algunos años, la salud mental era un tema del que poco se hablaba pues era considerado hasta cierto punto un tema “tabú” ya que el ir al psicólogo o psiquiatra no era bien visto, sin embargo, actualmente el asistir con especialistas de la salud mental es algo necesario.

Foto: Pixabay

La ansiedad cada vez es más frecuente

Es por eso que, saber que celebridades de la talla de Peso Pluma o Danna Paola que luchan contra la depresión es importante ya que con eso visibiliza que sin importar quien seas, a qué te dediques o tu nivel socioeconómico, los trastornos mentales pueden acechar a cualquiera.

Para este tema, El Heraldo Digital platicó con la Psicóloga Marlen Rodríguez Huerta y nos explicó más a detalle sobre qué es la ansiedad y cómo podemos detectar que alguien padece de ésta.

Foto: Pixabay

La ansiedad comienza con un miedo intenso a alguna situación

En esta misma plática, la psicóloga Marlen Rodríguez también nos habló sobre la importancia de detectar a tiempo que padecemos de ansiedad, pues de cierta forma es sencilla de detectarlo ya que tiene características específicas como el miedo excesivo.

“Una manera muy sencilla de detectar que algo te está generando ansiedad, es porque lo estás evitando si estás evitando hacer algo es porque te genera ansiedad e incluso si antes de hacer cierta actividad te empiezas a sentir como irritable, yo creo que esa es una de las características que te genera ansiedad, está generando un miedo de alguna situación.”, comentó la experta

Foto: IG @Pesopluma

El mexicano pidió que quien padezca de ansiedad sea tratado a tiempo

Otra forma que la ansiedad se manifiesta de modo físico, la experta con la que platicó El Heraldo Digital comparte que este trastorno puede hacer que quien lo padece sufre de taquicardias o incluso evite salir a la calle.

“También se manifiesta con taquicardia, miedos irracionales no querer salir a la calle, no querer ver ciertas personas y creo que lo más fácil de detectar es tener pensamientos de miedo como: ‘va a pasar algo malo, esto no va a salir bien me van a correr del trabajo’, sobre todo pensamientos que no están fundamentados en en ningún hecho real”., explicó la psicóloga