Peso Pluma responde a las disculpas de Nicki Nicole tras compararlo con perro: "es difícil"

Peso Pluma ya dio su primer mensaje después de la polémica con la cantante Nicki Nicole, quien además de negar su relación, lo comparó con un perro. Debido a sus comentarios la reguetonera argentina recibió varias críticas, por lo que decidió salir a redes sociales y pedir disculpas al intérprete de corridos tumbados, quien a su vez también tomó sus cuentas oficiales para calmar a sus fanáticos y reaccionar ante el escándalo que se generó.

Desde hace algunos meses se especuló que los intérpretes de "Por las noches" estaban en una relación sentimental, pues se les vio juntos en diferentes lugares. Asimismo, el propio "Doble P" dio a entender que tenía más que una amistad con la cantante, sin embargo, hace unos días, Nicki negó que tuviera un noviazgo con el artista mexicano y mencionó que salir constantemente con su colega era parecido a pasear mucho “con un perro”.

Nicki Nicole se disculpa con Peso Pluma por compararlo con un perro

En una entrevista reciente, se le preguntó a la cantante de "Dispara" si le incomodaban los cuestionamientos sobre su relación con Peso Pluma, por lo que respondió: “No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea, imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro. ¿Entiendes? Es normal”, expresó la argentina, no obstante, al darse cuenta que había comparado a su colega con un animal rectificó: “No estoy diciendo que seas un perro Hassan".

A pesar de que en ese momento aclaró la situación, sus palabras se hicieron virales en redes sociales por lo que los fans del cantante de "Ella baila sola" la criticaron fuertemente. Ante la polémica, la cantante salió a pedir disculpas con un mensaje en la plataforma de X (antes Twitter). “Gente, no saquen todo de contexto. Solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir. Jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”.

Peso Pluma responde a las disculpas de Nicki Nicole

Tras colocar su mensaje en la red social, Peso Pluma hizo lo propio en su cuenta oficial. Para sorpresa de muchos de sus fans, dio a entender que no estaba molesto con las palabras de la joven cantante, pues entendía que no supo expresar bien sus sentimientos o lo que tenía en mente. Aparentemente hizo un llamado para que paren las críticas hacia Nicki Nicole, quien negó tener una relación sentimental con el exitoso intérprete de corridos tumbados.

"Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y malinterpretar las cosas. Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado", destacó el artista, de 24 años, que aparentemente no le tomó importancia a que su compañera supuestamente lo haya comparado con un perro.

