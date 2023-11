Cazzu habla de lo fuerte que fue despedirse de uno de sus grandes gustos después del nacimiento de su hija con Nodal

Cazzu y Nodal están regresando a sus actividades profesionales tras tomarse unos días después de convertirse en padres de una niña, ya se les vio juntos en un evento social y todo parece indicar que la cantante argentina ya está retomando su carrera en el trap, pues cabe destacar que el mexicano desde hace semanas cumple con sus conciertos programados en México.

Aunque aún tiene todos los cuidados de una recién nacida, Cazzu se toma unos momentos para formar parte de campañas publicitarias de sus marcas personales o para dar a conocer nuevos proyectos, pero no pierde la oportunidad de comentar un poco sobre su faceta de madre y las cosas que le han resultado difíciles o emocionantes.

La estrella confesó que ahora su vida es diferente, pues sus actividades y prioridades han cambiado, pero se siente sumamente feliz, aunque reveló que hay algo de lo que se tiene que privar, pues le da prioridad a su hija, en una charla mientras la maquillan dio a conocer que contrario a lo que pasaba antes, ya no tiene espacio para cargar con todo su maquillaje, pues prefiere llevar las cosas de la pequeña y para ella solo deja una bolsa chica.

“Ahora que tengo la bebé tuve que resignar mucho make-up, tuve que resignar las cosas del pelo porque llevo muchas cosas de la bebé y digo: ‘no, no, no quién me viera con una bolsita así de pequeña’ no lo podían creer”, asegura la estrella musical quien recientemente se convirtió en madre de su primera hija.