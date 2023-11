¡Si hubo amarre! bruja de Catemaco asegura que ella liberó a Nodal y a su familia de la brujería que Belinda le hizo

Uno de los romances más polémicos de los últimos años, sin duda alguna fue el que protagonizaron Belinda y Christian Nodal, pues aunque al inicio creían que se trataba de una estrategia de publicidad, al paso de los meses y años demostraron que su amor era de verdad, o al menos eso creíamos.

Y es que, mucho se ha dicho de un supuesto amarre que Belinda le hizo a Nodal y aunque esta información no se ha confirmado, ahora que los cantantes están separados y ambos rehicieron sus vidas, salió a la luz la mujer que presuntamente encontró el trabajo de brujería que le hicieron al sonorense.

Foto: Ig @belinda

¿Hubo brujería de por medio en este amor?

“Santa Belinda de los amores, patrona de los encu***, reina de los amarres…” dice la oración que fanáticos le hicieron a la cantante, esto debido a que exnovios de la rubia se tatuaron su nombre y que además no lograban superar su ruptura, tal y como le sucedió a Nodal.

Sin embargo, hace una horas salió a la luz una entrevista con Yeyetzi, una abogada, y bruja originaria de Catemaco Veracruz, quien habló por primera vez abiertamente sobre el trabajo de brujería del que liberó a Christian Nodal y a su familia.

Foto: IG @belinda

¿Belinda le hizo un amarre?

“Uno de los dos artistas había venido aquí a Catemaco, ya se sabía, no es algo raro que los artistas nos visiten... pero dentro de una exploración, me tocó la fortuna de sentir un trabajo muy fuerte... desenterrarlo y ver todo lo que había ahí”, declaró.

De acuerdo con Yeyetzi el trabajo que encontró ya tenía mucho tiempo ahí pues el olor era muy fétido, la bruja asegura que vio fotografías de ambos y rezos muy poderosos.

Además de todo lo anterior, Yeyetzi asegura que en dicho trabajo que desenterró había invocado algo para que una enfermedad atacará a alguien de la familia del cantante.

Durante su plática, la bruja Yeyetzi habló que en el trabajo que encontró, había algo para que una enfermedad atacará a alguien cercano al intérprete de “Adiós amor”, cabe recordar que la madre del cantante padeció cáncer de colón.

"Había una enfermedad de por medio, incluso después sacaron los medios que efectivamente la mamá de este artista estaba enferma. Desenterré el frasco, no te voy a mentir, no gano nada con eso, pero siempre he sido blanda de corazón, yo me sentía comprometida en realizar un proceso para liberar”, dijo Yeyetzi