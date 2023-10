Cazzu revela el nombre que Nodal quería ponerle a su hija y que la hacía enojar cada que la llamaba así

Durante su visita a la CDMX, Cazzu disfrutó de las celebraciones del Día de Muertos en nuestro país, y es que la cantante argentina viajó al país natal de su novio y padre de su hija Inti para acompañarlo a un evento especial de una famosa revista.

Y es justamente horas antes de este evento tan importante tanto para Nodal como para Cazzu, que “La jefa” como es llamada la cantante, compartió momentos íntimos con la publicación que organizó dicho evento especial, en donde la argentina reveló el nombre que su novio quería ponerle a su hija y el cual la hacía enojar mucho a ella.

FOTO: IG @dreskatz

La pareja está muy feliz con la llegada de Inti

En una cápsula especial para Vogue, Cazzu platicó un poco sobre su nueva faceta como mamá, mientras maquillaban y peinaban a la argentina para el evento especial de Día de Muertos de la revista antes mencionada, la intérprete de “peliculeo”, aseguró que era la primera vez que dejaba a su hija por unas horas.

Debido a lo anterior es que la cantante tuvo que utilizar un tiraleche para que así la pequeña Inti no pasará hambre, durante la cápsula se puede ver como Cazzu utiliza este artefacto lo cual asegura es muy raro para ella, sin embargo, la cantante se asombra de todo lo que su cuerpo hace desde que se convirtió en mamá, incluso le pasa lo mismo al ver a su hija.

Foto: Vogue

Cazzu tuvo que utilizar un tira leche

“Un milk shake pueden hacer con esto, osea es increíble, no, no,no esto lo hice yo, lo mismo me pasa cuando veo a mi bebé, la miro y digo: ‘esto lo hice yo’ y después Christian dice: ‘no, no, eso lo hice yo’, no para”, contó Cazzu