3 canciones de BLACKPINK perfectas para hacer la tarea sin aburrirte

Cuando se trata de hacer la tarea no existe mejor aliado que la música, pues esta puede inspirarte a hacer cualquier cosa. De hecho, la girlband de K-Pop BLACKPINK cuenta con las mejores canciones para hacer tus pendientes escolares, pues son totalmente motivadoras y nunca te aburrirás escuchándolas.

La banda de chicas integrada por Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa cuenta con canciones para toda ocasión, pero su música es perfecta para hacer todas las tareas pendientes, ya que te motivan a terminar cualquier cosa con sus letras llenas de energía. Por esta razón, aquí te compartimos las tres mejores.

La banda debutó en el 2016.(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cuáles con las canciones perfectas de BLACKPINK para hacer la tarea?

BLACKPINK se ha posicionado como una de las agrupaciones de K-Pop más populares de la industria gracias a canciones como "Pink Venom", "Ice Cream Cake" y "Kill This Love", pero en su repertorio también existen otras increíbles melodías que te motivarán a hacer cualquier cosa, sobre todo si tienes mucha tarea pendiente y debes terminar.

"THE GIRLS"

"THE GIRLS" es una de las canciones más recientes de BLACKPINK, pero se ha convertido en una de las favoritas de sus fans debido a su letra llena de energía y motivación. La letra trata de un grupo de chicas que está listo para luchar contra todo para cumplir sus sueños. "No te metas con las chicas. Con las chicas, con las chicas (oye). Si estás interesado, yo también lo estoy, puedes empezar. No tengo tiempo para fiestas pequeñas. Mira los números y el tema ya la está rompiendo en las listas", se escucha en una parte.

La girlband cuenta con canciones poderosas. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

"MONEY"

Aunque "MONEY" es una canción de Lisa, se trata de una de las canciones de las chicas que tienen una letra muy poderosa, ya que trata de una chica que puede conseguir su propio dinero, pero también cualquier cosa que se proponga como puede ser la tarea. "Es el fin de mes y el fin de semana. Voy a gastar este cheque, todo en mí, sí. Me daré un regalo, lo voy a gastar en mí, Voy a usarlo como si se cayera del cielo. Voy a gastarlo todo en mí", menciona la letra.

"Shut Down"

Sin duda, "Shut Down" es una de las canciones de BLACKPINK perfectas para hacer la tarea, pues su letra es capaz de empoderar a cualquiera, ya que habla de sentirse poderosa. "Cuando llegamos sabes que es hora de cerrar. Baja el letrero y encierra la puerta, cierra todo. Azótalo, azótalo, azótalo, azótalo", menciona la agrupación.

