3 canciones de BLACKPINK perfectas para ejercitarte y perder peso desde casa

En ocasiones, hace una actividad física puede ser complicado porque no hallamos motivación necesaria para levantarnos, pero la música puede ser tu mejor aliado cuando se trata de esto, pues existen canciones como algunas de BLACKPINK que pueden impulsarse a ejercitarte desde casa o donde lo desees.

De hecho, la girlband de K-Pop cuenta con canciones llenas de mensajes positivos que te pueden impulsar a ejercitarte, por lo que aquí te compartimos las letras más empoderadas que te ayudarán a cuidar tu salud y divertirte al mismo tiempo, ya que hablan de no darte por vencido para lograr tus objetivos.

BLACKPINK cuenta con canciones muy motivadoras. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué canciones de BLACKPINK son perfectas pata hacer ejercicio?

Aunque la mayoría de las canciones de BLACKPINK son bailables y cuentan con un ritmo excelente para moverte, existen tres canciones en especial que los fans de la banda hay elegido para motivarse y así realizar una actividad física, ya que sus letras son sumamente positivas.

"BOOMBAYAH"

Sin duda, "BOOMBAYAH", la cual fue lanzada en 2016, es una de las mejores canciones para ejercitarte, pues se trata de una de las melodías más poderosas que tiene la banda, ya que habla de una chica segura de sí misma que sabe lo que tiene y vuelve locos a las personas de alrededor. "Soy una chica mala, sé que soy. Y estoy tan caliente, necesito un ventilador. No quiero a un chico, necesito a un hombre", se lee en una parte de la letra.

La girlband cuenta con muchas letras poderosas. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

"Pink Venom"

Otras de las canciones más bailables de las chicas de BLACKPINK es "Pink Venom", la cual se lanzó en 2022, pues trata de una chica que cambia el dolor por poder y está lista para lograr todo lo que se propone, por lo que puede ser un mensaje lleno de motivación para ejercitarte. "No tiene sentido, no lograrías sacar ni siquiera un dólar mío. Ok, llegó la noche, soy una flor venenosa... Después de robarte tu alma. Mira lo que nos hiciste hacer", mencionan en una parte.

"Shut Down"

La tercera favorita para ejercitarte con BLACKPINK es "Shut Down", pues es una de las canciones que las chicas cantan con más energía debido a su poderosa letra, ya que trata de alguien que está lista para demostrar que es la mejor y nadie puede pisotearla. "No es un juego, ya que nunca nos fuimos. Ladra, el collar en tu cuello es mío. El acelerador toca el suelo, vamos dos cero cinco", detalla el track lanzado en el 2022.

