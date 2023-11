YG revela la fecha exacta en que hablará del futuro de BLACKPINK y su contrato con la empresa

La empresa surcoreana YG Entertainment, la cual es conocida por debutar grupos como BLACKPINK, 2NE1 y BIGBANG, reveló que en unos días se dará a conocer sobre el futuro de sus artistas Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo, pues hasta el momento no han hablado sobre la situación de su contrato y esto ha preocupado a sus fans de todo el mundo.

De acuerdo con la agencia musical, las integrantes de la banda de K-Pop se encuentran en pláticas desde el pasado mes de agosto, pero finalmente hay una fecha exacta en que darán detalles sobre su situación. De hecho, desde que no han mencionado si renovarán con YG las acciones de la empresa han caído notablemente, por lo que también esperan tener una respuesta pronto.

¿Cuándo darán detalles sobre el contrato de BLACKPINK?

Según fuentes de la industria del entretenimiento en Corea del Sur, BLACKPINK anunciará sobre su contrato con YG Entertainment el siguiente lunes 13 de noviembre, aunque también podría revelarse días antes. Sin embargo, esto es solamente un rumor, por lo que habrá que esperar información al respecto.

Mientras tanto, en una reciente rueda de prensa, Diana Flipo, amiga de Lisa, fue cuestionada sobre el futuro de la rapera en la girlband y respondió que normalmente no habla con ella sobre trabajo, pero aseguró que sus fans no deben preocuparse, ya que aún hay tiempo.

¿Qué piensa BLINK del contrato de la girlband?

A través de redes sociales los fans de BLACKPINK se han mostrado preocupados sobre la situación de la banda con su actual empresa, pero afirman que apoyarán a las chicas sea cual sea su decisión. De hecho, muchos creen que ninguna de ellas renovará contrato debido a que no las han promocionado como merecen.

"Esperaré, pero no me importa lo que elijan porque las apoyaré", "Ojalá que sigan juntas, pero que dejen esa empresa", "Espero que, si renueven contrato las cuatro", "Dios me da mucho nervio, pero a ver qué pasa" y "Yo apoyaré a todas, pero Lisa es mi Diosa", fueron algunas de las reacciones en la red.

