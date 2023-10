¿BLACKPINK renovó contrato con YG Entertainment? Esta fue la respuesta de la empresa

El pasado mes de agosto la agrupación de K-Pop BLACKPINK terminó su contrato con la agencia surcoreana YG Entertainment, por lo que los seguidores, quienes son conocidos como BLINK, se han mostrado preocupados, ya que existen muchos rumores de que el grupo integrado por Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo podría desintegrarse.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de las miembros ha revelado si planean seguir dentro de la empresa que ha formado grupos como: 2NE1, BIGBANG, WINNER o EPIK HIGH. De hecho, se ha especulado que podrían continuar como banda, pero desde una disquera estadounidense, pero nada de esto ha sido confirmado.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué dice YG Entertainment sobre el contrato de BLACKPINK?

Luego de que BLACKPINK concluyó su gira mundial "Born Pink Tour", la agencia surcoreana ha seguido posteando material de las chicas en redes sociales. El más reciente fue sobre el lanzamiento de "You & Me" de Jennie, donde la empresa informó que era un regalo para los fans, pero no mencionó nada sobre el contrato de las chicas.

Pese a que BLINK se ha mostrado muy insistente en conocer si Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo renovaron contrato con la YG Entertainment, lo único que han revelado es que siguen en pláticas para que las estrellas de K-Pop acepten seguir como un cuarteto para el 2023.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué rumores existen sobre el futuro de BLACKPINK?

En redes sociales se ha comentado que la miembro con más probabilidades de salir es Lisa, ya que es una de las peores pagadas al no contar con la nacionalidad surcoreana. Además, se rumora que ha obtenido mejores ofertas en el extranjero y por eso la YG no ha revelado nada sobre esto.

También se especula que Jennie y Jisoo podrían lanzar nueva música bajo sus propias disqueras, ya que dentro de la YG Entertainment no han tenido muchas oportunidades de sobresalir como solistas pese a que las dos son muy talentosas. Mientras tanto, se dice que Rosé sería la única de las chicas en renovar contrato nuevamente, pues algunos la consideran como la menos popular del grupo.

(Créditos: Facebook / BLACKPINK)

A pesar de todos lo que se dice de BLACKPINK podría ser cierto, también es probable que la agrupación siga con sus cuatro integrantes debido al éxito mundial que han logrado desde su debut en el 2016, por lo que existen grandes esperanzas para BLINK.

