FOTOS: Las pruebas de que Jimin de BTS está saliendo con la Song Daeun desde hace meses

Recientemente, se dio a conocer que el cantante surcoreano de 28 años Jimin de BTS, quien es conocido por canciones como "Like Crazy" o "Set Me Free", estaría saliendo con la actriz de 32 años Song Daeun desde hace meses, pues algunos internautas afirman que en redes sociales ambos han dado pistas de su supuesto romance.

De hecho, aseguran que estarían viviendo juntos desde casi un año, ya que en Instagram la intérprete surcoreana ha compartido algunos videos donde presuntamente se ve que está dentro del mismo departamento donde vive el artista de K-Pop. Sin embargo, hay quienes creen que esto no es verdad, pues en Corea del Sur hay edificios parecidos, por lo que podría tratarse de una coincidencia.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Cuáles son las pruebas de que Jimin está saliendo con Song Daeun?

A través de redes sociales se ha filtrado material donde presuntamente se aprecia el departamento de Jimin y de Daeun, por lo que algunos internautas hallaron un supuesto parecido entre estos. En las fotos, captaron que los dos tienen mesas de madera, paredes de color blanco con café, así como decoración de estos tonos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que realmente vivan juntos.

(Créditos: Twitter / @ktae0096)

A pesar de esto, el rumor no es nuevo, pues desde hace alrededor de un año se ha mencionado en las redes sociales que ambos podrían estar enamorados, pero no han hecho oficial su relación para evitar malos comentarios y reacciones. Por su parte, el intérprete de "Like Crazy" se ha mostrado preocupado por su trabajo y no ha hablado de su vida amorosa, pues siempre ha sido muy reservado con esto.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Cómo reaccionó el ARMY al rumor de Jimin está saliendo con Daeun?

Luego de que se filtraron las supuestas pruebas de que Jimin tiene novia, algunos ARMY se han mostrado molestos, ya que están seguros de que el cantante de K-Pop está totalmente enfocado en la música, así como en su servicio militar. Sin embargo, hay quienes piensan que el rumor podría ser cierto, ya que notan un parecido muy grande entre los departamentos.

(Créditos: Twitter / @ktae0096)

"¿Quién carajos es ella?, ¿De dónde salió?", "No crean, su departamento también se parece al de RM", "No están saliendo, ella es muy grande para él", "Pobre Jimin, ese rumor es viejo y es falso. Nunca lo dejan tranquilo" y "Ya no puede postear nada porque inmediatamente surgen los rumores", fueron algunos de los mensajes en la red.

