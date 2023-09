¿Lisa, Jennie y Jisoo dejan BLACKPINK? esto es todo lo que se sabe de su salida de YG

Los BLINKs están muy preocupados debido a que el futuro de BLACKPINK es muy incierto, ya que recientemente se dio a conocer que Lisa, Jennie y Jisoo estarían dejando la empresa YG Entertainment, a la cual le pertenece el grupo de k-pop. De acuerdo a medios surcoreanos, la única integrante que renovó su contrato con la empresa es Rosé, quien podrá seguir promocionando con el grupo y bajo el sello discográfico.

Las intérpretes de "How You Like That" debutaron en 2016, y trabajaron con la agencia de k-pop por 7 años, incluso con sus materiales como solistas. Sin embargo, en agosto del 2023 venció su contrato de exclusividad y mientras continuaban haciendo su gira "Born Pink World Tour" -la cual llegó a México-, seguían con las negociaciones para mantenerse dentro de la compañía, no obstante, al parecer tres de las cuatro integrantes han decidido no renovar.

BLACKPINK termina su contrato con YG en 2023 IG @blackpinkofficial

Lisa, Jennie y Jisoo estarían dejando YG Entertainment

Este 21 de septiembre, el medio Sports Seoul informó que Rosé volvió a firmar un contrato con YG Entertainment, sin embargo, sus compañeras Lisa, Jennie y Jisoo habrían rechazado la oferta que les hizo la agencia, y habrían decidido cambiar de sello discográfico. Según lo que reveló la fuente, la compañía continúa negociando para que las tres artistas promocionen como integrantes de BLACKPINK por lo menos durante seis meses al año.

Asimismo, previamente se dio a conocer que Lisa rechazaría una oferta millonaria para mantenerse en YG, y habría firmado con una agencia estadounidense; sin embargo, ahora el medio surcoreano indicó que tanto la rapera tailandesa, como Jisoo están considerando estar en una empresa coreana diferente. Mientras que con respecto a Jennie aún no se sabe cuál será su destino si es que se llega a confirmar su salida de la compañía con la que debutó.

Lisa, Jennie y Jisoo estarían en otras agencias IG @lalalalisa_m

YG responde sobre la salida de las integrantes de BLACKPINK

Como era de esperarse la noticia de la salida de las integrantes de BLACKPINK causó un gran estruendo en redes sociales a nivel internacional, por lo que la agencia YG Entertainment lanzó un breve comunicado en el que desmintió que las artistas hayan decidido dejar la agencia, pues aclaró que aún se mantienen en negociaciones. "No hay confirmación sobre la renovación de los contratos de BLACKPINK y estamos en conversaciones", sentenció la empresa.

