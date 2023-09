FOTOS: Lisa de BLACKPINK debuta como actriz y enamora a BLINK

Recientemente, se dio a conocer que la artista tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, hizo su debut como actriz mucho antes de ser una estrella de K-Pop, por lo que sus seguidores, quienes son llamados BLINK, se mostraron muy emocionados al respecto. Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no le han dado oportunidades como actriz y no han explotado todos sus talentos.

De hecho, en el video que circula en las redes sociales se aprecia que la intérprete de "LALISA" era una niña cuando participó por primera vez en un drama tailandés, por lo que podría decirse que todavía no pensaba ni siquiera en debutar como una estrella de K-Pop.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Cómo fue el debut de Lisa de BLACKPINK?

De acuerdo con BLINK, Lisa debutó en el 2006 en el drama "Beggar Princess", por lo que oficialmente es una artista completa que ha trabajado como actriz, bailarina, rapera y cantante. Sin embargo, desde su participación en dicha producción no ha aparecido en una nueva serie o película.

Por esta razón, los fans de Lalisa lamentaron descubrir lo bien que actúa, pues aseguran que su agencia, la YG Entertainment, no ha sabido explotar todos sus talentos pese a que ha demostrado ser una artista sumamente entregada y trabajadora. "Necesitamos que Lisa vuelva a actuar", "Es tan genial, ella ha actuado desde que era una niña y no lo sabíamos" y "Lisa es muy talentosa y es muy buena actuando", fueron algunas reacciones de los BLINKS en redes.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa trabajará como actriz?

Luego de que se filtró el video donde Lisa de BLACKPINK aparece actuando, sus fans se han preguntado si en un futuro podría trabajar en algún dorama, pero hasta el momento se desconoce si la rapera busca seguir su carrera como actriz. Lo cierto es que, hace unos meses reveló en una entrevista para W Korea que le gustaría probar cosas nuevas, ya que la vida es muy corta.

“Tengo un pensamiento que me preocupa estos días. Hay ciertas cosas que cada grupo de edad puede hacer. Pienso en cosas que nunca sería capaz de hacer a mi edad. Entonces, si hay algo que quiero hacer o algo que quiero decir, definitivamente lo haré. No importa lo que sea, no pienso 'No, está bien', sino 'Sí, realmente quiero que lo hagas'. Finalmente me volví honesto conmigo mismo”, detalló la estrella de K-Pop.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

