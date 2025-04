Madre de niño asesinado en un campamento escolar: "lo patearon y arrastraron por 10 minutos"

Familiares de Erick, un pequeño de tan solo 13 años de edad, ha denunciado a la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc por presuntamente haber ocasionado la muerte del niño. De acuerdo con las denuncias de Érika Torbellin, madre de la víctima, su hijo habría sido golpeado por sus instructores durante un campamento en Morelos, lo que habría derivado en graves consecuencias para su salud, mismas que le costaron la vida.

La madre del niño explicó que las autoridades de la escuela le informaron que su hijo se había desmayado y había sido llevado a un hospital local. No obstante, Érika reveló que el cadáver del menor presentaba lesiones que no estaban relacionadas con el reporte de la escuela, puesto que el cuerpo tenía varios órganos y viceras "reventadas". La mujer agregó que por este mismo motivo ha decidido emprender acciones contra la escuela, la cual no está vinculada con la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).

Érika Torbellin aseguró que, tras la muerte de su hijo, otros alumnos de la escuela alzaron la voz y denunciaron los abusos que aparentemente habrían vivido dentro de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc: "nada que ver con que fueran y los pateaban y ya los quisieran casi matar. Al mío me lo mataron, gracias a Dios ellos todos los demás están bien", dijo la madre de familia al ser cuestionada por medios locales.

Así fue como Érika se enteró de la muerte de su hijo

Desde que recibimos la noticia del lamentable hecho ocurrido en @GobiernoMorelos , donde un menor perdió la vida en un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, hemos brindado apoyo psicológico y jurídico a las familias afectadas.



Tras el deceso, más niñas y niños… — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) April 27, 2025

De igual manera, Érika relató lo que hasta ahora sabe sobre la muerte de su hijo, con base en el testimonio de otros pequeños que presenciaron la agresión: "el sargento Mariano estaba dándole de patadas a mi hijo y la capitana Mariana arrastró a mi hijo durante 10 minutos. (Erick) le dijo que se sentía mal y no le hicieron caso", detalló la madre de familia. Añadió que cuando ella llegó a la institución, las autoridades escolares ya sabían que su hijo había fallecido y no le habían avisado.

"El capitán quiso decir que se había muerto porque tenía asma y le dio un golpe de calor", subrayó la mujer. Sin embargo, alegó que la necropsia realizada a su hijo demostró que el menor murió como consecuencia de un estallamiento de viceras, lo que sugiere otras posibles causas de muerte: "está demostrando que hubo algo más. Hay muchos niños golpeados y mi hijo se llevó la peor parte", sentenció la madre de familia, quien ahora busca justicia para el pequeño Erick.

Academia Militarizada se pronuncia en redes

La escuela se pronunció en redes sociales. Foto: Facebook / Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc

Tras los hechos, la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el deceso del menor, quien perdió la vida en un campamento realizado en el estado de Morelos. "Lamentamos informar del sensible fallecimiento de nuestro cadete E. L. Torbellín P. el día de ayer en el estado de Morelos, luego de que se le prestaran los primeros auxilios y la atención médica pertinente. Nos encontramos muy consternados por este hecho, por lo que en todo momento hemos acompañado a la familia, brindando el apoyo requerido en todos los sentidos y así lo seguiremos haciendo", se lee en el texto.

La escuela precisó que, por ahora, no se pueden dar detalles sobre la causa de muerte, pero que seguirán informando del caso conforme avancen las indagatorias: