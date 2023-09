Lisa de BLACKPINK anuncia su primer concierto en solitario, esto es lo que se sabe

Recientemente, se dio a conocer que la cantante tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, prepara su primer concierto solista, por lo que sus fans, conocidos como BLINK, se mostraron muy emocionados. De acuerdo la página oficial de la propia artista, el show se realizará en París, Francia y mostrará una faceta nueva en su carrera.

Hasta el momento, las entradas para sus tres fechas en el cabaret Crazy Horse Paris están totalmente agotadas, pero podrían lanzarse nuevas fechas. De momento, se ha confirmado que Lisa estará el 28, 29 y 30 de septiembre ofreciendo un show único donde compartirá su sensualidad y elegancia.

¿Qué hará Lisa en su show en París?

Según el sitio oficial del cabaret Crazy Horse Paris, la rapera tailandesa no cantará canciones que comúnmente interpreta en sus conciertos con BLACKPINK, ya que mostrará un espectáculo como "chica mala" y hará actos originales del lugar como: "But I am a Good Girl" y "Crisis? What Crisis!?".

Además, estará totalmente prohibido tomar fotos o videos a Lisa, por lo que solamente quienes asistan al evento podrán ver a detalle esta faceta de la rapera. Asimismo, no habrá acceso a menores de 16 años, pues este tipo de show a veces tienen desnudos o actos no aptos para personas más jóvenes.

Fans reaccionan al concierto de Lisa

Luego de que se confirmó que Lisa dará un concierto en Francia, algunos de sus fans se mostraron muy emocionados, pues será la primera vez que esté son las chicas en un evento tan duradero. Sin embargo, otros más se han mostrado preocupados, ya que los espectáculos que se hacen en el Crazy Horse Paris suelen ser muy sensuales.

"Ya me imagino los OUTFITS seguro serán IMPRESIONANTES", "Ya se confirmó este concierto por la cuenta oficial de Lisa, esperemos que nos dé más de 1 sorpresa en esta nueva etapa de su carrera" y "Que emoción, aunque no podremos ver cómo fue", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe señalar que el acceso al evento tiene un costo de 250 euros y solamente artistas como Beyoncé, Pamela Anderson y Dita Von Teese se han presentado en el lugar, pues es conocido por ser el cabaret más sensual de todo París.

