Jisoo de BLACKPINK regresa a los dramas coreanos, pero su papel genera críticas por esta razón

La cantante surcoreana Jisoo de BLACKPINK, quien ha ganado fama tras el lanzamiento de su sencillo "FLOWER", podría regresar a la pantalla chica gracias a un nuevo dorama de acción y suspenso. De acuerdo con diversos medios locales, la estrella de K-Pop aparecerá en un drama de zombies junto a Park Jung-min, por lo que sus fans están muy emocionados al respecto. Sin embargo, algunos internautas no están de acuerdo con esto.

Según detalló la YG Entertainment, Jisoo, quien hace poco confirmó su relación con el actor Ahn Bo Hyun, recientemente recibió una oferta para protagonizar "Influenza", por lo que pronto podría confirmarse su aparición en dicho K-Drama. "Recibimos una oferta para aparecer y la estamos revisando", detalló la empresa en un comunicado.

¿Por qué criticaron la oferta que le hicieron a Jisoo?

Ante esto, usuarios surcoreanos se han mostrado molestos, ya que no les agrada la idea de ver a Jisoo en un dorama con zombies, acción y sangre. Asimismo, aseguran que la estrella de K-Pop no es buena actuando, por lo que no les gustaría verla en un drama como este y prefieren que se enfoque en sus actividades como cantante.

Sin embargo, la decisión de que la cantante de "FLOWER" aparezca en "Influenza" será de ella y su equipo de trabajo, por lo que existe una gran probabilidad de que regrese a la pantalla chica y protagonice un dorama nuevamente. "Jisoo es genial, ojalá que sea verdad", "Jisoo no hace muy bien, no entiendo los comentarios de esas personas" y "No hagas caso linda, eres genial actuando", fueron las reacciones de sus seguidores en redes.

¿De qué trata "Influenza"?

El nuevo drama donde podría aparecer Jisoo junto a Park Jung-min trata de una pareja que se ve afectada por una invasión zombi. El novio, quien ingresa a su servicio militar obligatorio, decide terminar con ella debido a su futuro incierto, pero regresan para luchar juntos contra los muertos vivientes. Sin duda, esta sería una gran oportunidad para la mayor de BLACKPINK, ya que le gusta mucho la actuación.

