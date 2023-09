Jennie de BLACKPINK habría confirmado su relación con V de BTS a un medio francés y el ARMY enloquece

Desde mayo de 2022 se ha rumorado que Jennie de BLACKPINK y V de BTS son novios, pero hasta el momento no ha sido confirmado por los cantantes o sus empresas. Sin embargo, sus seguidores no han parado de buscar pistas y hasta el momento han encontrado diversas pruebas que podrían confirmar su noviazgo.

A pesar de esto, muchos creen que todo se trata de un rumor o una estrategia, ya que ambos son sumamente famosos y pertenecen a los grupos de K-Pop más exitosos de los últimos años, pero esta teoría podría ser salsa, ya que hace poco la rapera habría hablado sobre su supuesta relación con Taehyung.

¿Qué dijo Jennie de BLACKPINK de su relación con V de BTS?

Recientemente, se dio a conocer que la cantante Jennie Ruby Jane, conocida como Jennie de BLACKPINK, habría confirmado que ha estado saliendo con V de BTS, por lo que los fans del cantante se mostraron molestos, ya que aseguran esto no es verdad. Además, consideran que solamente busca llamar la atención y generar controversia, pues Tae no ha mencionado nada al respecto.

De acuerdo con la revista francesa ELLE, la integrante de BLACKPINK sí está saliendo con Tae de manera romántica, pero no han hablado de su supuesto romance porque su prioridad es la girlband. Asimismo, se trata de su vida privada y considera que no debe dar detalles de esto. "Ella está en una relación romántica con V de BTS según lo confirmado por ambos gerentes y no pueden revelar más ya que por ahora su primera prioridad es BP".

¿Jennie de BLACKPINK y V de BTS sí están saliendo?

Debido a que la revista será lanzada en septiembre, se desconoce qué tan real es la imagen que circula en redes sociales, por lo que habrá que esperar las traducciones de la entrevista completa. De momento, el ARMY, nombre del fandom de BTS, se ha mostrado sorprendido en redes sociales, ya que no pueden creer lo que supuestamente reveló Jennie.

