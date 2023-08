VIDEO: RM de BTS lanza poderoso mensaje a quienes lo acusan de ser islamófobo y racista

El rapero y cantante de K-Pop Kim Namjoon, mejor conocido como RM de BTS, finalmente respondió a las acusaciones que recibió hace unos días en redes sociales tras postear una canción de Frank Ocean en su cuenta oficial de Instagram y dejó claro que él respeta todas las creencias, por lo que su intención no era ofender ninguna religión.

En un reciente live, el líder de los Bangtan Boys, habló sobre las acusaciones que se le hicieron tras compartir "Bad Religión", una canción que hace referencia al islam, pues afirmó que en ningún momento pensó que su publicación causara tanta controversia en la red.

¿Cuál fue el mensaje de RM de BTS tras las acusaciones?

Pese a que RM no quería hablar del tema, finalmente decidió aclarar la situación para parar los rumores que lo acusan de racista y islamófobo. "Siguen diciendo que insulté a una religión, pero no lo hice. No había ninguna intención o propósito de insultar a una religión que respeto. Respeto todas las creencias y todas las religiones. Sé lo que está pasando en Instagram, puedo verlo", detalló.

Más tarde, mencionó que no se iba a disculpar, ya que su intención no era hablar mal de ninguna creencia. De hecho, confesó que compartió la canción de Frank Ocean porque le agrada y representa muchas cosas para él, pero lamentablemente usuarios lo acusaron y asumieron que su propósito era ofender el islam.

"Pero no había ningún propósito o intención de insultar a una religión ¿vale? Chicos, es una canción ¿vale? No me estoy disculpando, tengo 30 años, puedo expresar mi verdad. Por favor una palabra es una palabra. ¡No asuman! Crean mis palabras", agregó RM en su live por Weverse.

RM de BTS pide el apoyo del ARMY

Finalmente, el líder de BTS pidió a sus fans, conocidos como ARMY, que creyeran en sus palabras y dejaran de hablar del tema, ya que le ha afectado todo lo que se ha mencionado de él en internet.

"Escuché que hay problemas y que ha habido ruidos alrededor. Algunas personas no paran de hablarme de eso. Créanme, por favor. Yo no quería platicar de eso, pero algunas personas me obligan a hablar de eso. Ahora mismo no puedo soportarlo porque me lo he estado aguantando. No puedo soportarlo, tengo que decirlo. Si soy solo yo, crean en mis propias palabras. Tengan corazón, por favor", mencionó.

