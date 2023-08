Acusan a RM de BTS de ser islamófobo y racista, piden que se disculpe con sus fans musulmanes

La estrella de K-Pop Kim Namjoon, quien es mejor conocido como RM de BTS, ha sido sumamente criticado en redes sociales tras compartir una canción del cantante estadounidense Frank Ocean, pues aseguran que la letra habla mal del islam, religión que practican los musulmanes, por lo que piden que se disculpe inmediatamente.

Sin embargo, otros ARMY, nombre de su fandom, menciona que el artista surcoreano no tiene razón para pedir disculpas, pues se trata de una canción que tiene muchos significados. Por su parte, Namjoon no ha hablado al respecto, pero la historia de Instagram donde publicó "Bad Religion" ya no está disponible.

¿RM de BTS es islamófobo?

Pese a las acusaciones que ha recibido RM de BTS en redes sociales, lo cierto es que siempre ha sido respetuoso con sus fans y el público. De hecho, es conocido por difundir mensajes de paz y amor en sus canciones o redes. Inclusi, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2018 habló sobre la no discriminación por motivo de raza, religión o género.

Por esta razón, algunos ARMY creen que el Namjoon no debe pedir disculpas, ya que en ningún momento habló mal del islam. Sin embargo, gran parte de sus seguidores musulmanes se han ofendido y en redes han compartido como queman o rompen mercancía del cantante.

¿De qué habla "Bad Religion", la canción que compartió RM?

En el 2012, el intérprete estadounidense Frank Ocean lanzó su canción "Bad Religion" como parte de su disco "chanel ORANGE" y desde entonces su causó una gran controversia, ya que contiene supuestos fragmentos islamofóbicos por tratar de defender los derechos de las personas LGBTIQ+. Sin embargo, su tema central el amor no correspondido y lo complicado que puede ser enamorarse de alguien que nunca estará contigo.

Aunque se desconoce la razón por la que RM de BTS posteó dicha melodía en su cuenta oficial de Instagram, la realidad es que ha causado mucho enojo en la red. "Como ser humano debe respetar todas las religiones y como artista, debe respetar a sus fanáticos musulmanes. RM PIDE DISCULPAS A LOS MUSULMANES", "No sé por qué publicó una canción que incluye letras sobre el islam y la homosexualidad" y "Estoy molesta con la humanidad. La mayoría de las personas que están haciendo esta campaña contra RM ni siquiera tienen nada que ver con el islam", fueron algunas de las reacciones

