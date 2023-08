FOTO: Así fue como Jungkook de BTS coqueteó con una tiktoker y puso celoso al ARMY

Tras el éxito de "Seven", canción del cantante surcoreano Jeon Jungkook, muchos usuarios en redes sociales han intentado realizar la coreografía, pero son pocos los que han podido hacerla a la perfección. Sin embargo, recientemente la tiktoker surcoreana HYEDA trató de hacerla, pero hizo enojar al ARMY, ya que aseguran coqueteó con el maknae.

Luego de que la joven influencer posteó un video donde imita la coreografía y escribió "Jungkook ¿vas a demandarme?", la estrella de K-Pop le respondió con un "sí", por lo que sus fans se pusieron celosos inmediatamente, ya que normalmente no contesta a los mensajes.

¿HYEDA coqueteó con Jungkook de BTS?

De hecho, HYEDA, quien también canta, no terminó la conversación ahí y contestó "Ay sálvame" con corazones y emojis picaros. Por este motivo, el ARMY enfureció aún más, ya que no les pareció la manera en que la influencer le habló a Jungkook en TikTok. Además, criticaron su forma de bailar y aseguraron que no lo hace bien.

"Así bailo yo, es un desastre...", "Que mal baila, tiene dos pies izquierdos", "¿Quién me gabó? baila igual de mal que yo" y "A propósito baila mal", fueron algunas de las reacciones al video que HYEDA subió a su TikTok y cuenta de Instagram. Sin embargo, hubo quienes tomaron con humor su dance cover y la elogiaron por hacerlo de una manera tan peculiar y graciosa.

¿Quién es HYEDA? ¿Es amiga de Jungkook?

Tras el escándalo que generó la conversación entre Jungkook y HYEDA, el ARMY se percató de que el maknae de BTS eliminó su cometario del post, pues probablemente se dio cuenta de todo el problema que causó en las redes sociales. Por su parte, la influencer se mostró feliz ante la respuesta de Kookie, ya que no es común verlo comentando videos.

HYEDA, quien se hace llamar así en redes, es una cantante, influencer y tiktoker surcoreana poco famosa que se dedica a hacer covers de canciones populares. No es un ídolo, pero desde hace un tiempo se ha esforzado por obtener fama debido a su bella y melodica voz. Además, es muy graciosa, por lo que sube videos cómicos a sus redes.

