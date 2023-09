FOTO: Captan a Rosé de BLACKPINK en una supuesta cita con este miembro de BTS y el ARMY enfurece

La cantante de K-Pop Rosé de BLACKPINK, quien es famosa por éxitos como "Gone" y "On the Ground", ha causado el enojo de los fans de BTS tras supuestamente salir a una cita con uno de sus miembros. De acuerdo con las fotos que circulan en redes sociales, el integrante con el que presuntamente fue captada es el "Golden Maknae" Jungkook.

Sin embargo, esto no ha sido confirmado por las agencias de los artistas. Además, algunos internautas aseguran que las imágenes que se han viralizado en las redes sociales no son reales y podrían tratarse de un montaje para afectar las reproducciones de su último sencillo "Seven".

¿Jungkook está saliendo con Rosé? ¿O es un montaje?

A través de redes sociales han circulado varias fotografías donde supuestamente Rosé de BLACKPINK aparece junto a Jungkook de BTS en una cita, pero una de las que más ha llamado la atención es donde la supuesta pareja está cruzando una calle, pues la sudadera que usa el maknae es muy parecida a una que usó anteriormente. Ante esto, algunos fans de Kookie se han mostrado molestos, pues están seguros de que todo se trata de un edit, pues la ropa que trae el cantante de "Seven" en las imágenes es la misma que usó cuando fue visto con Jimin.

De acuerdo con el ARMY, la foto que se ha popularizado en internet es un buen montaje, pero no se trata de la realidad. "La foto no es real, pero es cierto que ambos tienen el mismo auto y eso no asegura que son novios", "Es un buen montaje, pero no es real que estén saliendo" y "Es un edit", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Rosé y Jungkook no son novios., afirman fans

Luego de que se viralizaron las presuntas fotos de Rosé con Jungkook, internautas recordaron que así iniciaron los rumores de Jennie con Taehyung de BTS hace unos meses, pero la diferencia es que no se ha podido comprobar que se trate de un montaje, por lo que aún existen muchas teorías sobre su supuesto romance.

