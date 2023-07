FOTOS: Rosé de BLACKPINK preocupa a fans por su aspecto, ¿está enferma?

La cantante de K-Pop Rosé, quien ha ganado popularidad por ser una de las miembros de BLACKPINK, también se ha dado a conocer por sus éxitos solistas "Gone" y "On The Ground", pero sobre todo ha llamado la atención por su hermosa voz, pues es considerada una de las mejores de su generación.

Sin embargo, recientemente ha causado la preocupación de sus fans conocidos como BLINKS, quienes aseguran que se ve muy delgada en sus últimas fotos, por lo que temen que podría estar enferma o tal vez viviendo una situación de estrés.

Rosé siempre ha sido una mujer delgada. (Créditos: IG / @rosas_son_rosie)

¿Qué tiene Rosé de BLACKPINK?

A través de redes sociales se han viralizado algunas fotografías donde supuestamente la integrante Rosé se ve más delgada de lo normal. Pese a que ella es de un cuerpo pequeño, sus seguidores consideran que las últimas fotos son preocupantes, por lo que esperan que esté alimentándose bien y no esté enferma.

En las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia a la cantante de K-Pop en el "Born Pink Tour" que se realizó en París, Francia usando un top color café y un short negro. Además, se observan sus costillas, sus clavículas y parte de los huesos de sus brazos, algo que según los BLINKS anteriormente no era visible.

Rosé dejo ver sus costillas en París. (Créditos: TW /

@FiloseRosie_11)

¿Rosé de BLACKPINK está bien?

A pesar de la preocupación de los fans en redes sociales, parece que Rosé se encuentra bien, pues en su cuenta de Instagram ha compartido fotos y videos de su visita a París, Francia. De hecho, en su último post compartió imágenes junto a la emblemática Torre Eiffel. "La Torre Eiffel más fascinante que he visto", escribió la artista de K-Pop.

Por otro lado, algunos BLINKS afirman que la intérprete de "Gone" está bien y nadie deberían hablar de su aspecto físico, pues no está bien hablar de los cuerpos de otros. "Ella está bien, yo soy muy delgada y no tengo problemas de salud. La diversidad de cuerpos existe", escribió una fan en Twitter.