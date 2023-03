VIDEO: la prueba de que Rosé de BLACKPINK estaría incluida en el nuevo álbum de Dua Lipa

La cantante de K-Pop Rosé, quien es conocida por ser la voz principal de BLACKPINK, fue vista junto a la artista británica Dua Lipa en un evento de moda en París, Francia. Ante esto, los fans de la girlband, aseguran que se aproxima una colaboración entre ambas cantantes.

¿Habrá una colaboración de Dua Lipa con Rosé?

Según los seguidores de banda de pop coreano, quienes son conocidos como BLINKS, hay probabilidades de que el nuevo disco de Dua Lipa tenga una nueva canción con las chicas o al menos con la vocalista principal Rosé, pues actualmente se encuentra trabajando en su tercer disco de estudio, el cual se rumora tendrá varias colaboraciones.

Hasta el momento, se dice que el material de la británica será lanzado a finales de este año y tendrá una canción con la artista brasileña Anitta, quien ha trabajado con Madonna y Maluma. Sin embargo, se desconoce que otros artistas participarán en su nuevo trabajo musical.

Dua estuvo con Rosé en París. (Créditos: Twitter / @lovskpink)

¿Por qué creen que habrá una colaboración con Rosé?

Recientemente, la cantante de "GONE" fue captada junto a la intérprete de "New Rules" en el desfile de otoño 2023 de la marca de lujo Saint Laurent que se realizó en la ciudad de París. En el evento, ambas se sentaron juntas para admirar la última colección y estuvieron platicando. De hecho, ambas posaron sonrientes para las cámaras y no se separaron en ningún momento.

Ante esto, los BLINKS ven una oportunidad para que ambas artistas colaboren y se encuentran emocionados al respecto. "Manifiesto para que, si haya colaboración", "Esa estadía de Rosé en L.A me suena a proyecto musical. Será está una posible colaboración" y "Acuérdense que en el álbum de Dua Lipa hubo una colaboración con BLACKPINK", fueron las reacciones en Twitter.

