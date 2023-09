¿Ya viste A Good Day to Be a Dog? El drama que Cha Eun Woo de ASTRO protagoniza

Los fanáticos del actor y miembro de ASTRO, Cha Eun Woo, tienen razones para emocionarse, ya que el próximo drama de MBC, "A Good Day to Be a Dog,", compartió un primer vistazo de su papel protagónico en esta intrigante producción.

Basado en el popular webtoon del mismo nombre, "A Good Day to Be a Dog" es una historia romántica de fantasía que gira en torno a una maldición poco convencional. La trama sigue a una mujer, interpretada por Park Gyu Young, que se convierte en un perro cada vez que besa a un hombre. Sin embargo, la única forma de romper esta maldición es encontrar a un hombre que tenga un profundo miedo a los perros, debido a un evento traumático que ya no recuerda.

En este emocionante proyecto, Cha Eun Woo asumirá el papel de Jin Seo Won, un profesor de matemáticas de secundaria astuto y atractivo. Aunque aparenta ser frío e insensible en su exterior, oculta secretamente un pasado doloroso y un trauma debajo de su apariencia distante y cuidada.

Historia emocionante y de giros inesperados

El drama promete explorar no solo la maldición única que enfrenta la protagonista, sino también los misterios y secretos personales de los personajes principales, lo que promete una historia emocionante y llena de giros inesperados.

"A Good Day to Be a Dog" está programado para salir al aire todos los miércoles desde octubre. La expectativa entre los fanáticos del K-Drama está en aumento, ya que esperan ansiosamente ver la química en pantalla entre Cha Eun Woo y Park Gyu Young, así como descubrir de qué forma se desarrollará esta fascinante historia de amor y maldiciones.

Con Cha Eun Woo y Park Gyu Young lideran el elenco de esta trama tan inusual y atractiva. Así, "A Good Day to Be a Dog" se perfila como uno de los estrenos más esperados del otoño, prometiendo cautivar a la audiencia con su enfoque único y su conmovedora narrativa. Los fanáticos están listos para acompañar a los personajes en su viaje por un mundo donde los besos pueden tener consecuencias inesperadas, y donde el amor y el miedo se entrelazan de manera fascinante.

