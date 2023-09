Lisa de BLACKPINK es rubia de nuevo y enamora a BLINK con estas fotos

Recientemente, la artista tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, llegó al aeropuerto de Incheon en Seúl, Corea del Sur con un nuevo look, por lo que sus fans se sorprendieron, ya que notaron una cabellera más clara y corta que cómo la tenía la última vez.

Asimismo, se percataron de que estaba muy feliz, pues tenía mucho tiempo que no estaba en el país asiático, así que no había estado con sus seguidores surcoreanos desde hace meses. Sin embargo, llegó cubriendo su rostro con un gorro color azul, por lo que no se pudo ver totalmente como lucía su cabellera.

¿Lisa de BLACKPINK se pintó de rubia?

De acuerdo con algunos fans que estuvieron en el lugar, Lisa de BLACKPINK llegó a la capital de Corea del Sur para ofrecer el último concierto del "Born Pink Tour", por lo que habría cambiado su look para este show tan importante, ya que podría grabarse al ser el final de la gira.

Sin embargo, hay quienes aseguran que su cabello sigue siendo castaño, pero parece un poco más claro debido a que ha perdido un poco el color de su tinte. "Es hermosa, ¿se cortó el cabello?", "Lista para el concierto, se ve hermosa" y "Lisa llegó para el cierre de la gira un poco más rubia", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

¿Lisa sale de BLACKPINK? ¿Qué dijo en el aeropuerto?

Poco antes de que Lisa de BLACKPINK llegara al aeropuerto, un medio reveló que la cantante de "MONEY" no regresaría junto a sus compañeras Rosé, Jennie y Jisoo tras rechazar la millonaria oferta de la YG Entertainment. Sin embargo, la rapera se mostró muy feliz ante sus fans y no dio ningún detalle sobre su supuesta salida de la banda.

Hasta el momento, Lalisa es la integrante que más riesgo tiene de salir de la agencia de entretenimiento, por lo que sus fans, conocidos como BLINKS, están preocupados al respecto. Pese a esto, aseguran que seguirán apoyando a la artista, pues será su decisión seguir o buscar una carrera solista.

