Poncho de Nigris se dice harto de la polémica; toma la decisión de alejarse de su mamá

Poncho de Nigris continúa envuelto en una fuerte polémica luego de que su mamá, Leticia Guajardo, destapara un conflicto con su hija, Ivanna, por su fiesta de XV años y por prestarse a una entrevista con Adrián Marcelo, tal y como lo hizo Crista Montes. Molesto, el influencer se dijo harto del escándalo y dio a conocer la decisión de distanciarse de su mamá asegurando que se trata de "salud emocional".

La controversia comenzó cuando Leticia Guajardo dio a conocer en redes sociales el conflicto entre Poncho de Nigris con su hija Ivanna por el dinero para la fiesta de XV años. Además, la madre del también empresario se dijo dispuesta a concederle una entrevista al influencer Adrián Marcelo a cambio de una fuerte suma de dinero como lo hizo con Crista, la mamá de la actriz Gala Montes.

En un reciente encuentro con los medios retomado por “El gringo regio” en YouTube, Poncho de Nigris se dijo cansado de la polémica en la que se ha visto involucrada su familia tras las declaraciones de Leticia Guajardo. Ante esto, el creador de contenido reveló haber tomado la decisión de mantenerse alejado de su mamá, aunque continuará apoyándola económicamente como lo ha hecho hasta ahora.

“Yo ya me rindo, me rendí y ya me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional (…) Ya me hizo mucho daño, pero mucho daño y yo lo que quiero es alejarme de eso (…) Ya no quiero más daño, quiero liberarme, voy a dejar de ver a mí mamá por un tiempo, le voy a seguir dando dinero a mi papá, para mantenerlo, pero yo ya no me voy a acercar y eso me dio una tranquilidad y una paz...”, dijo De Nigris.