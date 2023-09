FOTOS: Lisa de BLACKPINK presenta a Frederic Arnault ante sus padres y así reacciona BLINK

La artista tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, ha ganado popularidad gracias al éxito de canciones como "MONEY" y "LALISA", pero recientemente ha causado controversia por sus vestuarios y su próxima participación en un cabaret francés.

Asimismo, su relación con el joven empresario Frederic Arnault ha provocado toda clase de rumores en redes sociales, pues muchos afirman que se encuentran en un romance y recientemente habrían formalizado su noviazgo, pues el joven millonario fue visto en la ciudad natal de la cantante hace poco.

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa formaliza su relación con Frederic?

De acuerdo con el sitio komchadluek, el joven empresario se encuentra en Tailandia desde hace unos días debido a la apertura de una tienda Louis Vuitton que pertenece al grupo LVMH, de la cual su padre es dueño. Por su parte, Lisa se encuentra descansando en casa, por lo que muchos aseguran que la rapera ya presentó a su Frederic a su familia.

(Créditos: Especial)

De hecho, comentan que la supuesta pareja tuvo una lujosa reunión con la familia de la intérprete de "LALISA", pues presuntamente están formalizando su noviazgo. Asimismo, dicen que la cita fue en un costoso yate tailandés Chia Freya River's, ya que los familiares de la rapera tailandesa fueron vistos en dicho lugar al igual que ella y el heredero de LVMH.

(Créditos: GELABAL)

BLINKS reaccionan en redes

Sin embargo, hay quienes afirman que Lisa y Frederic solamente son amigos. De hecho, mencionan que tienen negocios juntos, así que suelen frecuentarse por esta razón. Mientras tanto, la empresa de Lalisa, YG Entertainment, mencionó que no podían confirmar los rumores entre la presunta pareja, pero tampoco los desmintió. "No podemos confirmar las noticias sobre las citas de Lisa", se lee en su comunicado.

"Mmmm no me gusta. Él no es nada guapo, pero al menos tiene dinero", "No creo que sean novios, solo son amigos y tienen negocios" y "Él no es su novio, dejen de decir tonterias", fueron algunas de las reacciones de los BLINKS en redes-

(Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

