ARMY se lanza contra Stray Kids por supuestamente copiarle a BTS

BTS se ha convertido en una de las agrupaciones más populares de los últimos años desde su debut en el 2013, por lo que cuentan con miles de fans en el mundo. Mientras tanto, Stray Kids es una banda que ha logrado ganarse un lugar dentro del K-Pop apenas en 2018, así que no son tan famosos como los intérpretes de "Dynamite" y su carrera apenas está en ascenso.

Sin embargo, la banda se ha esforzado mucho y este año fueron uno de los invitados de los MTV Video Music Awards. Durante su asistencia, emocionaron a todos con su performance, pues cantaron "S-Class", una de sus mejores canciones de su disco "5-STAR". De hecho, artistas como Taylor Swift y Selena Gomez bailaron al ritmo de sus canciones.

(Créditos: Facebook / Stray Kids)

¿Por qué ARMY se lanzó contra Stray Kids?

A pesar de esto, la boyband de K-Pop fue sumamente atacada por los fans de BTS, quienes son conocidos como ARMY, pues aseguran que copiaron a sus ídolos cuando acudieron a los MTV Video Music Awards, ya que su reacción fue supuestamente muy parecida a la de los cantantes de "Fake Love" tuvieron una vez cuando acudieron al mismo evento.

"Me dieron pena ajena (Stray Kids). Su reacción fue tan falsa que me dio asco, lo juro", "No es la primera vez que intentan actuar como BTS", "Que vergüenza, que no se les olvide que ese premio que ganaron existe gracias a BTS" y "Esa categoría de los MTV VMA´s existe por BTS", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

(Créditos: Facebook / Stray Kids)

STAY defiende a Stay Kids de los comentarios del ARMY

Tras las críticas del ARMY contra Stray Kids, sus fans, quienes son conocidos como STAY, se lanzaron a defender a sus artistas, pues afirman que el premio que ganaron durante los MTV VMA´s no fue hecho solamente para BTS, por lo que cualquier grupo puede ganar este galardón.

"BTS no hizo nada y Stay Kids no le debe nada a nadie", "BTS es grande, pero no son los creadores del K-Pop y Stray Kids merecía ese premio" y "No les vamos a dar las gracias a BTS porque no hicieron nada", fueron algunos de los comentarios.

(Créditos: Facebook / Stray Kids)

