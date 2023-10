Este es el verdadero significado de “Tally” de BLACKPINK que pocos conocen

El grupo de K-Pop BLACKPINK se ha coronado como uno de los más populares en su género gracias a canciones como "PLAYING WITH FIRE", "How You Like That" o "Pink Venom". Sin embargo, también cuentan con canciones menos populares como "Tally" que se han ganado el cariño de sus fans gracias a su gran significado.

Por esta razón, muchos de los BLINKS, nombre de los seguidores de la banda, han intentado hallar el mensaje que Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo intentan dar en esta canción que forma parte del disco "BORN PINK" que fue lanzado el pasado 16 de septiembre del 2022.

¿Cuál es el verdadero significado de "Tally" de BLACKPINK?

"Tally", que significa "cuenta" en español, es una poderosa canción de BLACKPINK que habla sobre ser uno mismo sin importar lo que otras personas piensen. Asimismo, impulsa a quienes critican a preocuparse de sus asuntos y no de la vida de los demás. "Hago lo que quiero con quien me gusta. No lo voy a ocultar, mientras tú hablas toda esa basura", se escucha en una parte.

En el contexto de la agrupación, algunas de sus integrantes la han cantado con mayor entusiasmo cuando han sido criticadas por sus decisiones u acciones. Uno de los ejemplos más grandes fue cuando acusaron a Rosé de consumir drogas o cuando se rumoró que Jennie estaba saliendo con Taehyung de BTS, pues recibieron odio en redes pese a que nunca se confirmó nada de esto.

¿Qué piensa BLINK de "Tally"?

Además de esto, los fans de BLACKPINK, afirman que "Tally" es una especie de respuesta a todas esas personas que han criticado a las chicas desde su debut, pues cuando aún no eran famosas aseguraban que no llegarían muy lejos. Sin embargo, se han colocado como una de las bandas más importantes del K-Pop en los últimos años.

"Gracias chicas, gracias a las 4 por dar es valioso mensaje de empoderamiento", "Canción para los haters que se la pasan criticando cualquier pequeño movimiento que hacen", "Definitivamente con esta canción se van a identificar muchas mujeres" y "Esta definitivamente es una de sus mejores canciones", fueron algunos de los comentarios de BLINK al ver la lera de la canción.

