BLACKPINK: 3 canciones de amor que puedes dedicar a tu ser amado

Cuando se trata de demostrar nuestro cariño por alguien, la música puede ser el mejor aliado, pues por medio de las canciones de amor podemos compartir lo que sentimos a esa persona especial. De hecho, si eres fan de BLACKPINK y buscas dedicar una alguna letra, aquí te compartimos las más empalagosas de la girlband.

Aunque BLACKPINK se caracteriza por tener letras de empoderamiento femenino, es cierto que también cuentan con canciones perfectas para dedicar a quien te gusta o quieres, ya que algunas de sus letras están llenas de amor que puedes mostrar y seguramente le encantarán.

BLACKPINK tiene canciones de todo tipo. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué canciones de BLACKPINK de amor puedes dedicar a tu ser amado?

La banda surcoreana integrada por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, BLACKPINK, cuenta con tres canciones de amor perfectas para dedicar a quien flechó tu corazón. Cada una tiene un diferente estilo, por lo que hay de donde escoger. De hecho, hay una sumamente empalagosa, otra no tanto y una muy directa.

"Ready For Love"

Sin duda, "Ready For Love" es una de las canciones de amor más románticas de BLACKPINK, pues trata de una persona que está totalmente enamorada y no deja de pensar en quien le gusta. Además, menciona que está lista para amar y pasar un buen tiempo con esa personita especial, aunque parece que esta no siente lo mismo. "Incluso hoy, en mi cabeza, solo T-Ú. No puedo sacarte de mi mente. La botella que vacié toda la noche tiene un color tan triste. Sí, no sé cuántas veces ocupaste mis noches. El tren de los pensamientos pasa sin parar y no puedo dormir", se lee en una parte.

La girlband tiene letras románticas en algunas de sus canciones. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

"STAY"

Otra de las canciones de amor de BLACKPINK es "STAY", la cual habla de una persona que tiene miedo a perder a su ser amado y desea que nunca se vaya. Además, parece tener dudas de lo que esa otra persona siente, pues se nota insegura ante sus acciones. "Antes que la oscura noche me atrape, no me dejes. ¿Todavía me amas? Si aun te sientes igual que yo, no te vayas hoy. No preguntes porque tienes que ser tú, Solo quédate conmigo", dice una parte de la letra.

"Crazy Over You"

Si buscas dedicar una letra sexy y atrevida "Crazy Over You" de BLACKPINK es una de las canciones de amor perfectas para esto, pues trata de una persona que no es del agrado de la mayoría, pero por primera vez quedó totalmente flechada, así que nada la detendrá. "Me volví loca por ti (ah, ah). Por ti, sólo por ti (ah, ah). Me volví loca por ti", mencionan las chicas en dicha melodía.

