3 coreografías intensas de BLACKPINK para bajar de peso rápidamente

Para bajar de peso es importante que cuidemos nuestra alimentación y realicemos algún tipo de actividad física, por lo que bailar coreografías de K-Pop podría ser una opción, además de que las puedes practicar desde casa. De hecho, BLACKPINK cuenta con poderosos bailes que puedes haces para cuidar tu salud y moldear tu cuerpo.

Aunque existen muchas coreografías de BLACKPINK, lo cierto es que solamente algunas son perfectas para lograr tus objetivos más rápidamente, ya que unas son más intensas y te harán perder calorías. Sin embargo, es importante que duermas bien, comas bien y te hidrates bien para obtener mejores resultados.

BLACKPINK cuenta con coreografías sencillas, pero ideales para perder peso. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué coreografías de BLACKPINK son perfectas para perder peso?

La banda de K-Pop que debutó en el 2016 con "BOOMBAYAH", ha lanzado algunas de las coreografías más difíciles del K-Pop, ya que la mayoría de los girlgroups bailan con poca intensidad. Por esta razón, BLACKPINK son unas de las mejores bandas que puedes escuchar para bailar, pues te harán moverte de manera divertida y rápida. Además, podrás gastar energía y bajar de peso.

"'Kill This Love"

"'Kill This Love" es una de las coreografías intensas que puedes practicar desde casa para bajar de peso, pues el tutorial se encuentra disponible en el canal de YouTube de BLACKPINK y es una de las más difíciles de aprender debido a que bailan muy rápido y mueven todas las partes de su cuerpo.

BLACKPINK tiene canciones bailables que te harán moverte con facilidad. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

"AS IF IT’S YOUR LAST"

Otra de las coreografías que puedes practicar si tu objetivo es bajar de peso es la de "AS IF IT’S YOUR LAST", pues se trata de una de las más complicadas y cansadas canciones que baila BLACKPINK en sus conciertos. De hecho, te hará sudar mucho, por lo que no debes olvidar beber agua antes y durante el ejercicio.

"(DDU-DU DDU-DU)"

BLACKPINK cuenta con canciones poderosas que podrían lograr que cualquiera haga ejercicio, pero una de sus mejores coreografías para lograr bajar de peso este 2024 es "(DDU-DU DDU-DU)", ya que hará que tu corazón de agite rápidamente y gastes calorías de manera divertida.

