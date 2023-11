3 canciones de BLACKPINK para aprender coreano fácil desde casa

Si eres fan de BLACKPINK es común que quieras empezar a comprender las canciones de tus ídolos, por lo que puedes empezar a practicar coreano con letras sencillas de aprender desde casa. De hecho, la girlband cuenta con varios temas sencillos que puedes utilizar para entender su idioma para después tomar clases más avanzadas.

Además de coreano, también vas a aprender un poco de inglés con la banda de K-Pop que debutó con el sencillo "BOOMBAYAH" en el 2016, pues cuentan con canciones que mezclan ambos idiomas y son muy fáciles de recordar. De hecho, tu pronunciación puede mejorar mucho practicando con estas.

BLACKPINK cuenta con canciones sencillas para estudiar coreano. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Qué canciones de BLACKPINK son perfectas para aprender coreano?

La agrupación integrada por Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa, BLACKPINK, cuenta con canciones para toda ocasión, pues algunas que son perfectas para hacer ejercicio o realizar la tarea. Sin embargo, existen tres que tienen una letra sencilla que puedes utilizar para empezar a estudiar coreano. Por lo que aquí te compartimos cuáles son:

"How You Like That"

Si deseas entender coreano de manera rápida desde la comodidad de tu casa y sin un maestro, escuchar música te ayudará y "How You Like That" es una de las canciones de BLACKPINK más sencillas de aprender. Debido a su pegajoso coro y letra la canción lanzada en el 2020 es una de las más escuchadas de la girlband en Spotify y otras plataformas.

La girlband cuenta con letras poderosas, pero pegajosas. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

"Lovesick Girls"

"Lovesick Girls" es una de las canciones de BLACKPINK que más les gusta a los fans precisamente porque tiene un coro sencillo, por lo que es una de las mejores para aprender el idioma coreano desde casa. Sin embargo, no olvides que para entender mejor lo que dice debes buscar su letra en hangul, así como su traducción al español, ya que así mejorarás tu pronunciación.

"Don't Know what to do"

Otras de las canciones que puedes usar para estudiar es "Don't Know what to do" de BLACKPINK, pues es una canción tranquila que puedes usar para pronunciar mejor tu coreano. Además, esta es una de las pocas letras que tiene solamente el coro en inglés, por lo que prefecta para estudiar desde casa.

