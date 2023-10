"Es una malísima persona": Noelia rompe el silencio y revela que Ricardo Montaner fue testigo del abuso sexual que vivió

El hecho de ser famoso no exime a las celebridades de atravesar por sucesos traumáticos, entre los cuales se incluyen los episodios de violencia sexual, de los cuales han sido víctimas grandes representantes de la música, entre ellos Noelia, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante decidió romper el silencio y hablar acerca de lo duro que fue para ella trabajar con el productor Carlos ‘Topy’ Mamery, personaje que además de ser su manager por muchos años, era su padrastro.

Lejos de tener una relación familiar agradable, el reconocido productor le hizo la vida imposible a Noelia, sumiéndola en un universo de abusos de todo tipo que, lejos de hacerla disfrutar su fama, la hacían encapsularse en su trabajo para dejar de sentirse atrapada en las vejaciones de las que era víctima y de las cuales muchas personas eran testigos, entre ellas su madre.

Aunque fueron muchos los episodios en los que Noelia recuerda haber sido una víctima sexual de su entonces manager, hay uno que la intérprete revivió en "El minuto que cambió mi destino", el cual destaca por contar con la presencia de Ricardo Montaner como un testigo de las vulneraciones de las que la intérprete era presa.

“(Carlos ‘Topy’ Mamery) me obliga a ir vestida de cierta manera a un concierto del señor Ricardo Montaner, que es otro demonio más del clan. Se viste de cristiano, pero es una malísima persona”, puntualizó Noelia antes de agregar que el papá de Evaluna también quiso interferir en la relación de su ahora esposo.

“(Ricardo Montaner) fue testigo de muchas cosas y no hizo nada. Lo único que sí le agradezco es que le dijo la verdad a Jorge Reynoso (mi esposo) y gracias a eso me ayudó. Yo creo que pensaba que si le contaba de los abusos a Jorge, él me iba a dejar, pero no funcionó así”, relató Noelia.