VIDEO | Captan a Eduardo Yáñez comiendo taquitos en la calle y su reacción se vuelve viral

Eduardo Yáñez se robó toda la atención este fin de semana, pues en redes sociales se hizo viral un video en el que se le observa como a una persona común comiendo taquitos en un puesto de la calle y no rodeado de lujos o de las cámaras de televisión para grabar algún nuevo proyecto. Pero lo que más llamó la atención de los internautas es lo relajado que se veía mientras comía con tranquilidad y saboréandose los sabores típicos de México.

A través de plataformas como TikTok y Twitter, además de Facebook se viralizó un corto video que da prueba de que ni los famosos se resisten a los sabores de los platillos clásicos, pero preparados en la calle y menos cuando se tiene hambre. Como era de esperarse, la grabación causó revuelo y además de volverse la tendencia del día, trajo a la memoria de muchos algunos de los momentos más polémicos de Yáñez, quien apenas y notó que lo grabaron mientras disfrutaba de sus alimentos.

El actor se robó todos los reflectores. (Foto: Captura de pantalla)

Eduardo Yáñez no se resiste a los taquitos de cecina con papas: VIDEO

"Encontré a Eduardo Yáñez comiendo unos taquitos de cecina con papas" fue el mensaje que se viralizó junto a la grabación y aunque no se reveló más contexto de cuándo o dónde fue capturado el momento, reventó las redes. Aunque celebridades como Belinda o Salma Hayek también se han robado los reflectores por comer tacos en la calle, la autenticidad del actor fue lo que llamó la atención de muchos.

En un puesto tradicional de la calle con sus lonas rojas, manteles de plástico y a cuadros, además de una pared de plástico como medida sanitaria y los infaltables bancos de plástico y de colores que no siempre están disponibles ante la demanda de los clientes, Eduardo Yáñez se sentó en plena banqueta y con autos detrás para degustar el platillo.

Con unos pantalones militares, una playera negra, un rostro de tranquilidad y una mirada perdida en el horizonte, se observa al también amigo cercano de la ex primera dama, Angélica Rivera, degustar unos taquitos que de acuerdo con el testigo serían de cecina con papas. Por supuesto, el video dividió opiniones, pues mientras algunos internautas aseguraron que esto no es nada del otro mundo y que de hecho hasta los famosos pueden comer en la calle, otros hicieron del momento un nuevo meme.

Usuarios criticaron al que grabó por no darle privacidad al actor. (Foto: Captura de pantalla)

Y es que quienes usan las redes sociales sabrán que Eduardo Yáñez se ha convertido en un meme, en especial si se trata de aquel controversial momento en el que el actor le dio una cachetada a un reportero al escuchar una pregunta que, en sus propias palabras, le faltó el respeto.

"Sin dejar de lado que el entrevistado es muy amable con la prensa", "sintió el vrg*** por eso ni lo saludó", "de suerte no madr** al que le tomó video, ese wey es de pocas pulgas", "dejen tragar a la gente el paz", "Yáñez: si no me muevo no lo golpeo", "no hay cachetada, no hay like", "para qué lo grabas, está comiendo ni eso puede disfrutar" y "es humilde don Eduardo Yañez 100% mexicano".

