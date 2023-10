Esta es la cantante y actriz que sueña colaborar con Danna Paola y Belinda

El éxito actual que tienen Danna Paola y Belinda, cada una por separado en sus carreras, siempre tiene un recuerdo que se remite a su infancia, esa época en que participaron de telenovelas infantiles donde dieron sus primeros pasos y marcaron a una generación. Esto sucedió hace dos décadas y les dejó una grata marca en ese público.

Hoy en día, Danna Paola avanza con paso firme en su carrera como solista. Contando éxito tras éxito en el mundo de la música, la también actriz ha decidido recientemente que solamente usará su nombre Danna de ahora en adelante, esto para su presencia como artista.

En el caso de la ex pareja de Christian Nodal, Belinda está lista para lanzar nuevas canciones y volver a sus raíces, a ese sonido que la definió como cantante. Así, como dos artistas sumamente exitosas, tanto Danna Paola como Belinda no se han visto en la necesidad de participar del 2000's Por Siempre Tour, ese fenómeno musical que encabezan los jóvenes que participaron de esa telenovela infantil.

Danna Paola ya ha cantado con Violeta. Foto: Especial

Como un anhelo especial para este momento de su carrera, es que Violeta Isfel confesó que sí le gustaría compartir escenario a lado de este par de cantantes, surgidas también de telenovelas infantiles. Esto lo precisó durante su paso por los Eliot Awards.

"Muy contenta de formar parte de los Eliot Awards con los 2000's Por Siempre. No sólo pasamos por la alfombra, también en el escenario lo cual me llena de mucho orgullo", inició.

Luego de esto, abundó sobre la gira de conciertos que están realizando.

Para rematar esta idea, se mostró complacida ante la idea de volver a coincidir con Danna y de conocer a Belinda.

"A mí me encantaría, sería brutal volver a compartir el escenario una vez más con Danna Paola y por qué no con Belinda, yo no lo he compartido con Belinda pero mis compañeros sí. Estaría padrísimo, yo feliz", comentó.