Shakira habla por primera vez del hombre "mayor" que marcó su vida, ¡y no es Piqué!

Aunque la situación respecto a la vida amorosa de Shakira con el ex jugador de futbol, Gerard Piqué, ya no resulta tan relevante como al principio de la ruptura, la realidad es que la vida sentimental y privada de la famosa cantante de “Ciega, sordomuda”, sigue generando intriga entre sus miles de fans y seguidores en todo el mundo.

Es así como la famosa ha mostrado que los hombres más importantes de su vida han sido su padre William Mebarak, y sus dos hijos, Sasha y Milan, quienes la siguen a todos lados y prácticamente son el motor de su vida; sin embargo, pocas veces la cantante se ha pronunciado sobre otras personas que la han marcado.

Pero recientemente a través de un emotivo video decidió contar más sobre otro hombre que marcó su vida para siempre, del cual poco se sabía respecto a la relación que generó con la colombiana; al respecto, ella decidió compartir el nombre de este hombre que le dejó una huella desde que lo conoció a los 21 años de edad y apenas arrancaba en la música.

En este video contó con detalles cómo fue que se conocieron, cómo fue su relación y cómo marcó su vida para siempre, y que incluso le sirvió de inspiración para su carrera dentro de la escena musical: se trata del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, conocido por su libro “Cien años de soledad”.

FOTO: Especial

Al respecto, la cantante de “Si te vas” se mostró totalmente cómoda y conmovida con lo que estaba contando, pues incluso recordó que en su primer encuentro con el escritor, le dijo que le contara una historia interesante porque de lo contrario, él se la iba a inventar.

"A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , '¿Pero, sobre qué?'. A lo que respondió, 'Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento'", contó al respecto.