Sofía Castro: así fue la inusual forma en la que Pablo Bernot le propuso matrimonio

Durante las últimas horas el nombre de Sofía Castro ha encabezado la lista de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que luego de cuatro años de noviazgo, la hija de Angélica Rivera finalmente se comprometió con Pablo Bernot, quien se encargó de preparar una inusual propuesta de matrimonio que, de acuerdo con las propias palabras de la joven actriz, “la dejó en shock”.

Fue la noche del sábado 21 de octubre cuando Sofía Castro anunció en redes sociales que le había dado el “sí” a Pablo Bernot y para ello difundió una serie de fotografías en Instagram en las que presumió el lujoso anillo que el joven empresario le dio para pedirle que se convierta en su esposa, además, en otras postales aparecieron derramando miel durante un íntimo evento que organizaron para dar a conocer su compromiso.

Luego de anunciar su compromiso a través de Instagram, Sofía Castro ofreció una entrevista para la revista “Quién”, en la que detalló que la inusual propuesta de matrimonio de Pablo Bernot se realizó en el Parque Griffith de Los Ángeles, California, donde acudieron completamente solos para hacer senderismo. No obstante, al llegar a la cumbre de una montaña, el empresario fingió tener severas molestias en una rodilla, por lo que la actriz se preocupó y consideró en pedir ayuda.

Luego de varios minutos de angustia, señalan que llegó un hombre que dijo ser fotógrafo y preguntó si les podía tomar unas postales en pareja y sacó un dron, al cual, la actriz no le perdió la pista, sin embargo, cuando volvió la vista hacia abajo el empresario estaba arrodillado, con anillo en mano e hizo la propuesta nupcial.

De acuerdo con las declaraciones de Sofía Castro, la actriz entró en shock al ver arrodillado a su novio, quien también estaba sumamente nervioso por lo que se le olvidó hacer la clásica pregunta de estas situaciones, no obstante, en cuanto su futura esposa lo recordó se pudo cumplir con el protocolo y la hija de Angélica Rivera no podía dejar de llorar luego de darle el “sí” y confesó que lo único que quería en ese momento era darle la buena noticia a su famosa madre.

“Entré en shock, literal. Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo ‘Amor, pregúntame’, estaba tan nervioso y rojo, rojo, rojo. Y ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?’. Le dije que sí y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá”, fueron las palabras de Sofía Castro para “Quién”.