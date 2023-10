¡Le dio el sí!, Sofía Castro y su novio se comprometen, así sorprendió a sus fans: "siempre tú"

El amor triunfó este fin de semana y el mundo del espectáculo se vistió de manteles largos, ya que algunas famosas revelaron que les entregaron el anillo y ya dieron el sí, aunque la que se robó toda la atención fue Sofía Castro, quien la noche de este sábado hizo el feliz anuncio por medio de su cuenta oficial de Instagram. Según contó la actriz tras años de relación con el empresario Pablo Bernot, próximamente llegarán al altar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Angélica Rivera compartió una serie de fotos junto a su pareja y aunque no esconde su relación, sus fans quedaron sorprendidos al ver que en esta ocasión las muestras de amor estaban acompañadas de la noticia del momento: se comprometieron. Para la ocasión, los enamorados posaron cariñosos y sonrientes, mientras que Sofía Castro dejó a la vista de la cámara su mano para presumir la lujosa joya con la que dio el "sí".

La noche de este sábado la actriz de "Tierra de esperanza" sorprendió a toda la red al compartir un carrete de fotos muy romántico en el que se dejó ver junto a su ahora prometido, con quien mantiene cercanía desde hace más de 10 años, aunque el amor tocó a sus puertas apenas hace cuatro años. Desde entonces se han mostrado inseparables y cómplices de todos los viajes y proyectos, aunque ahora el más importante es llegar al altar.

Las postales que fueron compartidas pasadas las 20:00 horas de este sábado muestran una postal en blanco y negro que ya adelantaba los planes de boda aún sin prestar demasiada atención, ya que se abrazaban con los rostros cercanos a punto de darse un beso; mientras que Sofía Castro presumía un elegante vestido blanco adelantándose a su imagen nupcial.

En una segunda toma se aprecia a Pablo abrazándola y con un rostro muy sonriente; sin embargo lo que más llamó la atención es que sin ver a la cámara la famosa presumió su mano con la valiosa joya de compromiso, de la que por ahora no se tienen mayores detalles. Finalmente, y de cuerpo completo, los futuros marido y mujer posaron para lucir sus looks elegantes.

"Entré en shock, literal. Lo abracé y nos empezamos a besar. Me pone el anillo y yo ‘Amor, pregúntame’, estaba tan nervioso y rojo, rojo, rojo. Y ya me dijo: ‘Mi amor, quiero estar siempre contigo, ¿te quieres casar conmigo?’. Le dije que sí y me solté a llorar, no paraba de llorar. Me urgía hablarle a mi mamá", compartió Sofía a la revista Quién.