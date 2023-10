¡Se nos casa! Daniela Luján confiesa que está comprometida y presume su lujoso anillo

Hace dos décadas, en pleno apogeo de las telenovelas infantiles en México, Belinda protagonizó "Cómplices al Rescate", melodrama donde dio vida a las gemelas Mariana Cantú y Silvana del Valle. Durante 92 capítulos, la juvenil figura representó estos roles con éxito, pero su apretada agenda de trabajo no le permitió continuar con la producción de Rosy Ocampo.

Fue entonces que llegó una nueva figura juvenil a rescatar la situación: Daniela Luján, quien suplió a Belinda en estos roles y compartió el protagónico que la llevó directo a la fama. Ahora, la actriz que marcó a toda una generación confesó que lleva un mes comprometida, que ya inició con los preparativos de la boda y que está más feliz que nunca.

¡Se va a casar!, Daniela Luján confirma que está comprometida

La actriz y de nuevo cantante, platicó con los medios de comunicación y reveló que ya piensa en la planeación de su boda, puesto que hace poco tiempo recibió el anillo de compromiso.

"Sí ando enamorada y feliz. Sí habrá boda, si es que algún día logramos planearla. No se está posponiendo, es que llevo un mes comprometida. Intentamos hacer planes, pero con esto (gira musical) no podemos planear nada". contó.

Para abundar en ello, Daniela confesó cómo le gustaría que fueran algunos detalles de su enlace nupcial, dejando claro que será un evento íntimo donde las personas más cercanas a ella y su pareja no podrán faltar. "Me gustaría que fuera una boda relajada, muy relajada. Sí de amigos y de gente que queramos y nos quiera como pareja, que esté chido. Pero no queremos que a uno le den el menú con un plato y al otro, no queremos esas cosas, más relajada, más a gusto", indicó.

Aunque no ha compartido un close up del anillo y en su encuentro con la prensa mostró su mano de forma rápida, esta imagen dejaría ver la lujosa joya. (Foto: IG lalujans)

Daniela Luján sube a cantar con miedo

Durante la misma atención a medios, Daniela confesó también que su paso por el 2000's x Siempre Tour ha enfrentado a cantar, algo que no domina al cien por ciento y que la confronta con uno de sus mayores miedos escénicos. Ante esto, la joven se ha armado de valor y apoyado tanto en el público como en sus compañeros. "Yo tengo mis dudas de cantar, siempre, me da miedo subirme a un escenario", confesó y abundó.

"Pero el que la gente lo sepa y mis compañeros lo sepan me ayuda a que me contengan. Entonces de repente veía carteles de 'Envinadas estamos contigo' de la gente del podcast y eso se me parece mágico y ver la respuesta de la gente y los gritos, ya después chillo de nostalgia y emoción, no de miedo. No lo asimilo todavía", relató.

