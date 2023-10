Hija de Angélica Rivera sufre fuerte accidente y queda chimuela: "caí de boca"

Regina Castro, la hija menor de Angélica Rivera “La Gaviota” y el productor Alberto “El Güero” Castro, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que mostró en redes sociales que quedó chimuela luego de haber sufrido un fuerte accidente en el que se llevó un fuerte golpe en el rostro, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de Instagram donde la hermana menor de Fernanda y Sofía Castro difundió una serie de videos y fotografías en las que mostró que se le cayeron los dos dientes frontales de la parte inferior de la mandíbula y que se le rompieron a la mitad las dos piezas frontales de la parte superior, además, se pudo ver que se llevó algunos otros golpes en los labios, así como en una de sus mejillas y hasta en la frente.

Regina Castro ya recibió atención médica. Foto: IG: Foto: IG: reginacastroooo

Cabe señalar que, Regina Castro, quien tiene 18 años de edad también dejó ver que se tomó este asunto con humor, pues algunas de las postales las musicalizó con el tema llamado “Disfruto lo malo” de Junior H, además, en otra historia escribió “Ni pe*o, la vida sigue. We love this new vibe being aesthetic” y hasta bromeó dibujando un corazón en la zona en la que se le cayeron los dientes.

¿Por qué quedó chimuela la hija de Angélica Rivera?

A través de un video difundido en sus historias de Instagram, Regina Castro señaló que se quedó sin dientes debido a que sufrió un accidente en el que estuvo involucrado un caballo en el que aparentemente practicaba equitación y debido a una mala maniobra y a un suelo sumamente resbaloso para el equino que montaba terminó estampada contra una pared y el golpe fue tan fuerte que como consecuencia la dejó chimuela.

Regina Castro tomó su accidente de buena forma. Foto: IG: reginacastroooo

“Lo que pasó es que, literal, me estampé, la yegua venía, o sea después del salto se siguió recto, muy recto y luego había pavimento y se resbaló, se fue directo a la pared y se cayó, pero antes de que se cayera me aventó y literal caí de boca en la pared, pero también domo dinosaurios”, fueron las palabras de Regina Castro.

Regina Castro ya recibió atención médica

Cabe mencionar que, estas declaraciones de Regina Castro fueron realizadas desde lo que parece ser una clínica dental en la que fue atendida después del fuerte accidente, además mostró que, por ahora, le tuvieron que extraer las piezas dentales que se le quebraron y no detalló a qué otros procedimientos estéticos será sometida, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando pueda ofrecer más información al respecto.

Regina Castro es la hija menor de Angélica Rivera. Foto: IG: sofia_96castro

Hasta el momento, ningún miembro de su famosa familia ha ofrecido declaraciones sobre este desafortunado accidente que sufrió Regina Castro, sin embargo, se espera que sea su padre o su hermana Sofía quienes puedan atender a la prenda para notificar cuál es el estado de salud de la joven de 18 años pues su famosa madre, Angélica Rivera, ha permanecido alejada de los reflectores desde que se divorció del expresidente, Enrique Peña Nieto.

