VIDEO | Sofía Castro se pone nerviosa al encontrarse con la ex de Ben Affleck: "Está Hermosa"

A pesar de que Sofía Castro es actriz y está acostumbrada a convivir con las celebridades, también tiene "momentos de fan" al encontrarse con las estrellas que admira, como le sucedió recientemente, cuando se encontró en la calle a Jennifer Garner, artista de Hollywood y exesposa de Ben Affleck. La joven destacó que se puso muy nerviosa, sin embargo, se animó a pedirle una foto, la cual compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto "El Güero" Castro se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, país en donde ha empezado a buscar una oportunidad en la industria del entretenimiento. Este viernes 6 de octubre, la joven artista subió un Instagram Story en el que reveló que se había encontrado a la protagonista de "Si tuviera 30" mientras estaba en una tienda, así que a pesar de que estaba nerviosa, decidió pedirle una foto.

Sofía Castro tuvo un "fan moment" al pedirle una foto a Jennifer Garner

"Acabo de tener un 'fan moment' que nunca en mi vida, o muy pocas veces. Y la verdad nunca me imaginé: uno que me iba a poner tan nerviosa, y dos que sí me iba a atrever a pedirle la foto, pero sentí que si no me atrevía y no se la pedía me iba a arrepentir después. Me encontré a Jennifer Garner en una tienda", dio a conocer en un video que grabó mientras caminaba después de este encuentro, ya que aún se veía extasiada y muy sorprendida.

La actriz, de 26 años, dejó ver que es gran admiradora de la estrella de Hollywood, ya que mencionó algunas palabras halagadoras. Además, por sus comentarios, mostró que fue una buena experiencia convivir por unos segundos con Jennifer Garner, quien es muy reconocida por sus películas románticas, de acción y dramas, por lo que es una artista versátil a la hora de interpretar un papel en la pantalla grande.

"Está hermosa, espectacular y la verdad es que la amo, entonces le pedí la foto. Les voy a enseñar aquí mi foto, no salgo también porque estaba muy nerviosa, pero ella sale espectacular. Y ya, morí, colapsé", mencionó en su pequeño clip Sofía, que vivió un "momento Martha Higareda", nombre que le han dado los usuarios de redes sociales a experiencias sorprendentes, sobre todo con actores de renombre, como supuestamente le pasó a la actriz mexicana con Rayan Gosling.

La foto de Sofía Castro y Jennifer Garner

Finalmente, la actriz compartió en sus historias de Meta la foto a blanco y negro con Jennifer Garner, quien sonrió para la cámara y mostró su sencillez, mientras que alado de ella se encontraba Sofía Castro con una mueca en sus mejillas, y aunque aseguró que no se veía bien, la realidad es que la joven siempre destaca por su belleza y estilo, ya que también estaba arreglada con un look "street style", perfecto para caminar con las zonas urbanas.

