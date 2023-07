Martha Higareda y Ryan Gosling: la actriz manda un fuerte mensaje después de que él negara conocerla, esto dijo

El pasado fin de semana, Martha Higareda se convirtió en tema de conversación en las redes sociales después de que el actor de Hollywood, Ryan Gosling fue cuestionado sobre si realmente conoce o no a la actriz mexicana, pues ella contó una anécdota que vivió junto a él.

Fue hace unos meses cuando la protagonista de la película "No Manches Frida" recordó la ocasión en la que Ryan Gosling la salvó de sufrir una fuerte caída. Sin embargo, para desgracia de la mexicana, el actor negó conocerla, lo que generó un debate en las distintas plataformas digitales.

Después de que el protagonista de la película "Barbie" negara conocer a Martha Higareda, la actriz nacida en México compartió un mensaje en Twitter dando su versión del encuentro con el actor, asegurando que ella nunca dijo que se conocían más allá de la experiencia que tuvieron juntos.

Frente a sus millones de seguidores en la plataforma digital, la también estrella de "Amar te duele", "Niñas mal" y "No manches Frida" aclaró que ella nunca dijo que conocía a Ryan Gosling, pero se mantuvo firme en el que el actor nacido en Canadá fue muy caballeroso con ella.

"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. "Conocerse" es distinto a "ser caballeroso con alguien en un evento fortuito". Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un gran actor", escribió la actriz.