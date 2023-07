¡Así es Yordi! Ryan Gosling negó conocer a Martha Higareda, aunque lo entrevistó

Hace algunos meses Martha Higareda se convirtió en tendencia en todas las redes sociales, encabezó varias notas de portales, portadas y otro tipos de medios de comunicación, luego de algunas declaraciones que la actriz hizo a su amigo Yordi Rosado, una de ellas fue la vez que conoció a Ryan Gosling, el co protagonista de la película “Barbie”.

Fue durante su visita a México que la prensa de nuestro país aprovechó el momento en el que el actor que da vida a “Ken” en el live action de la muñeca más famosa del mundo, para cuestionarlo sobre Martha Higareda, ante esto, Ryan Gosling negó conocerla.

¿No conoce a Martha Higareda?

Fue el pasado 3 de julio cuando Martha Higareda compartió en sus redes sociales una fotografía en donde posa a lado de los protagonistas de la película “Barbie”, el post lo acompañó con el texto: “No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…”.

Fue entonces que los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar, todos recordando aquella anécdota que Martha contó que le sucedió con Ryan Gosling, pues según ella, el guapo protagonista de “Barbie” la sostuvo y evitó que esta cayera, tal como si se tratara de un “cuento de hadas”.

Debido a esta historia, la cual contó hace algunos meses, la prensa mexicana cuestionó a Ryan Gosling sobre si es que conocía a Martha Higareda, ante esta pregunta el actor que también ha participado en películas como “El Diario de una pasión”, “La la land”, entre otras más sorprendió con su respuesta.

Y es que Gosling al escuchar el nombre de la actriz mexicana dijo: “¿Disculpa?, ante esto el reportero insistió, pues pensó que no lo había escuchado bien por lo que en inglés volvió a cuestionar al actor canadiense: “¿Conoces a la actriz Martha Higareda?”, insistió.

Tras volver a cuestionarlo sobre Martha Higareda, la reacción de Ryan Gosling fue buscar a con la mirada a su RP para que ésta le diera algunas pistas sobre la actriz que le mencionaron, pero ella no le ayudó por lo que el co protagonista de “Barbie” no tuvo más remedio que asegurar que no la conocía.

“¿Quién es? Lo siento”, dijo Ryan Gosling

Esta plática se dio a unas horas de que la actriz hubiera entrevistado a Ryan Gosling y a Margot Robbie en su visita a nuestro país, por lo que queda claro que incluso al haberla tenido cerca y conversado con ella, el actor canadiense no tiene en su radar a Martha Higareda.