Sofía Castro rompe el silencio, revela cómo fue su vida cuando su madre fue la Primera Dama de México: "me costó mi autoestima"

Sofía Castro se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesional, pues la joven actriz actualmente se encuentra participando en la telenovela “Tierra de esperanza”, además sostiene una relación amorosa estable con Pablo Bernot.

Sin embargo, no siempre fue así, y Sofía Castro ha tenido que atravesar por fuertes y difíciles momentos en su vida; uno de ellos fue cuando vivió en Los Pinos, cuando su madre Angélica Rivera fue la Primera Dama de México entre los años 2012-2018.

En entrevista con Yordi Rosado, Sofía Castro por primera vez rompió el silencio y abrió su corazón con el entrevistador y habló de varios momentos de su vida, pero sin duda el que más llamó la atención y había muchas dudas al respecto fue la vez que formó parte de la familia del Presidente de México.

En esta plática, Sofía Castro se sinceró y aseguró que mientras su madre, Angélica Rivera estuvo casada con Enrique Peña Nieto, no sabía qué esperar, pues nadie le explicó cómo era ser parte de la familia presidencial de nuestro país, aunque sí sostuvo una conversación con su madre, su padrastro y también con su papá acerca de ello, todo lo que le dijeron a ella y a sus hermanos fue superado.

Sofía Castro fue parte de la familia presidencial

Foto: IG @EPN

De acuerdo con la propia Sofía, nunca llegó a imaginarse que iba a ser parte de una de las familias más importantes de nuestro país, sin embargo, la joven cuenta que ella lo vivió como un “acompañamiento” a su madre, Sofía menciona lo mucho que admira a Angélica Rivero por apoyar incondicionalmente a su ex esposo pues ella no sabía nada de política.

Luego de vivir una campaña política y saber que el entonces esposo de su madre había ganado las elecciones presidenciales, fue un shock para ella y para sus hermanas.

Sofía Castro, sus hermanas y hermanastros asistían a eventos públicos.

Foto: Cuartoscuro

Durante la plática, Sofía Castro recordó que esa etapa en su vida fue muy difícil para ella, pues recuerda que era tan solo una adolescente de 15 años que fue duramente juzgada por los mexicanos.

“Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera... Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris", contó Sofía Castro