De qué trata la película con la que Sofía Castro hará su debut en Hollywood al lado de Jaime Camil

Sofía Castro debutará en Hollywood como protagonista de la película “Snag: Chapter one”, escrita, dirigida y co-protaginizada por Ben Milliken. “Con toda mi emoción, con todo mi cariño y con mucha alegría les comparto el póster de mi primer película #SnagMovie”, escribió en su cuenta de Instagram la joven actriz de 26 años de edad.

La hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, comentó sentirse orgullosa de haber obtenido el papel histriónico por su propio esfuerzo. “Hoy puedo decir con mucho orgullo que mi trabajo me lo he ganado yo y esto es el fruto de tanto trabajo, amor y de no dejar que nadie me dijera que no podía. Es un sueño hecho realidad”, publicó en sus redes sociales.

Sofía Castro hará su debut en Hollywood Foto: IG @sofia_96castro

Sofía Castro, también agradeció a Ben Milliken por darle la oportunidad de demostrar su talento actoral. “Thank you, Thank you @ben.millikenpor creer en mí, por ser el mejor director y el mejor compañero de Valentina. Tú me diste esa oportunidad y siempre estaré agradecido por eso. Gracias por la audición más larga que he hecho”, señaló.

Igual dedicó unas palabras a sus padres, agradeciéndoles su apoyo. “Lo logre, aquí estoy, gracias por su amor, por su apoyo incondicional”, por haber logrado una de sus metas en Nuevo México, Estados Unidos, donde se filmaron cada una de las escenas de la cinta.

El filme se estrenará en EU Foto: IG @sofia_96castro

Este jueves se publicó el poster y el tráiler de “Snag” y en Estados Unidos habrá una conferencia de prensa, pues su estreno será el próximo 28 de abril; sin embargo, en México todo el tema de la promoción será hasta el mes de mayo.

En este filme, Sofía Castro da vida a “Valentina”, "una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor Snag", comentó la actriz sobre su interpretación en el filme.

Sofía Castro comparte créditos con Ben Milliken Foto: IG @sofia_96castro

"Es entregada, firme y se enamora. El amor que tiene con Snag es tan fuerte que irá contra todo pronóstico; incluso, en contra de su propia mamá, para poder estar juntos", detalló.

Previo a este trabajo, Sofía Castro trabajó en Unión Americana, pues hizo su carrera en aquel país, por lo que afirmó que Los Ángeles es una ciudad que le gusta bastante. Además, la joven actriz considera que esta oportunidad será un parteaguas en su vida, resultado de muchos años de trabajo, disciplina, esfuerzo y de “quitarme esa imagen y peso de mis papás.

Los Castro Rivera Foto: IG @sofia_96castro

¿De qué trata “Snag”?

La película “Snag: Chapter one” retrata la historia de dos personas “que se aman con todo su ser y que por tanto están dispuestas a ir contra todo pronóstico y contra todos para estar juntas”. A lo largo del trailer se ve a Sofía Castro en medio de escenas de acción, manejar un auto en el desierto, explosiones y momentos de romance.

En el largometraje de Paramount, la joven actriz comparte créditos con Jaime Camil, de 49 años de edad, quien dará vida a Marco. Además de la actriz mexicana y Jaime Camil, el elenco está conformado por: Jonny Beauchamp, Humberto Castro, Louis De La Costa, Ana Ortiz, Michelle Ortiz y David Zayas, entre otros.

