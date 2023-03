David Bisbal canta un tema de Selena y lo critican en redes por no alcanzar los tonos de la “Reina del tex-mex”

David Bisbal es uno de los españoles más famosos en la música, primero fue reconocido por temas como “Ave María” y “Bulería”, después pasaron algunas otras que lo ayudaron a ser identificado a nivel internacional entre ellas destacan “Dígale” o “Esta ausencia”, para después pasar a colaboraciones con mexicanos en proyectos importantes como lo fue con Christian Nodal para el tema “Probablemente”, por mencionar algunas.

Pero con lo que dejó anonadados a sus seguidores fue con la interpretación de “Como la flor”, uno de los temas más importantes en el repertorio de la cantante Selena Quintanilla, quien, aunque ya no está con vida, su música continúa presente y es de las favoritas para amenizar las fiestas o reuniones de los mexicanos.

El cantante aprovechó un momento a solas para grabar la canción, aunque al principio las cosas no salieron cómo el planeó, después tomó el control de la melodía, según algunos de los usuarios, mientras que hubo otros que desaprobaron totalmente la manera en la que llevó la pieza y aseguraron que no alcanza los tonos de la “Reina del tex-mex”.

Hay que puntualizar en que este video no es nuevo, ya tiene varios años en la red, pero las personas retomaron las imágenes para recordar la vez en la que el español quiso homenajear a la intérprete de otras canciones como “El chico del apartamento 512” o “Baila esta cumbia”, pero no lo logró.

“Como la flor” es una pieza que fue lanzada en 1992 por Selena y los Dinos, la melodía forma parte del disco “Entre a mi mundo” y en de las producciones más exitosa de la famosa agrupación que sufrió la muerte de su vocalista, quien fue victima de un ataque armado que le arrebató la vida el 31 de marzo de 1995.

“Yo sé que tienes un nuevo amor

Sin embargo, te deseo lo mejor

Si en mí encontraste felicidad

Tal vez, alguien más te la dará

Como la flor con tanto amor

Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder

Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Si vieras cómo duele perder tu amor

Con tu adiós te llevas mi corazón

No sé si pueda volver a amar

Porque te di todo el amor que pude dar

Como la flor con tanto amor

Me diste tú, se marchitó

Me marcho hoy, yo sé perder

Pero, ah-ah-ay, ¡cómo me duele!

Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!”, dice parte importante de la canción, misma que interpretó Bisbal.