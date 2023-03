Stephanie Salas externa su apoyo a Aracely Arámbula en demanda contra Luis Miguel por pensión alimenticia

Aunque Luis Miguel ha intentado mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores no ha evitado estar rodeado de polémica, esta vez fue la demanda que interpuso en su contra Aracely Arámbula lo que lo colocó en el ojo del huracán. Stephanie Salas fue cuestionada al respecto y no dudó en externar su apoyo a la actriz, quien exige que el cantante pague la pensión alimenticia de sus hijos.

Recientemente se dio a conocer que la actriz de “La Doña” inició un proceso legal contra el intérprete de “La incondicional” debido a que desde hace casi cuatro años dejó de pagar la pensión alimenticia de los hijos que tienen en común, Miguel y Daniel. Aunque un medio español señaló que existía una orden de aprehensión en México contra el cantante, esto lo desmintió el abogado de Arámbula y confirmó la demanda en su contra.

Stephanie Salas, quien tuvo a su hija Michelle Salas con Luis Miguel, fue cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios y externó su total apoyo como mujer a Aracely Arámbula en la demanda contra “El Sol”. “La verdad estoy muy ajena a eso, no sabría... Y bueno, pues cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer (…) Como mujer, (la apoyo) cien por ciento”.

Sobre la relación que su hija, la modelo Michelle Salas, tiene con Paloma Cuevas, la nueva novia del cantante, Stephanie Salas se negó a dar declaraciones y aseguró que no tiene conocimiento de ello: “No sé, esas cosas yo ya no me adentro. Cada quien sus amistades”.

Demanda a Luis Miguel

Ante la controversia que se generó por la demanda contra Luis Miguel, el abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, detalló que desde diciembre de 2019 el cantante no había cumplido con las obligaciones económicas que tiene con sus hijos menores y, ante ello, la actriz habría decidido iniciar un proceso legal en su contra para exigir lo que debe por la pensión alimenticia.

“Se ha pretendido negociar, se tuvo contacto con él, pero en ningún momento accedieron (…) Este es el cuarto año o comienza el cuarto año, desde que no se ha hecho cargo del pago de la pensión de sus hijos, es desde ese momento en el cual se inician unas acciones. Claro, aquí hay acciones iniciadas, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión sobre sus hijos”, detalló.

La voz de “Hasta que me olvides” tampoco tuvo una buena relación con su primogénita, quien en entrevista para la revista Quién reveló que supo que él era su padre cuando ella tenía tres años de edad, pero lo conoció hasta que tuvo 16 años y fue entonces que el cantante la reconoció. Antes de ello, sólo había recibido algunos regalos por el artista.

Abogado de la actriz confirma demanda contra Luis Miguel. Foto: IG @aracelyarambula

SIGUE LEYENDO:

Stephanie Salas rompe el silencio sobre el robo de Luis Enrique Guzmán a su mamá Silvia Pinal: "Deplorable"

FOTOS | Michelle Salas impone tendencia con este vestido rojo de transparencias

Luis Miguel y sus primeras fotos con Paloma Cuevas: así presumen su noviazgo