Sofía Castro sale en defensa de Angélica Rivera tras supuesto despilfarro de dinero: “Esa sí me dio coraje”

Angélica Rivera y Sofía Castro se encargaron de protagonizar una de las primeras polémicas de la farándula en el 2023 pues resulta que fueron señaladas de despilfarrar miles de pesos en uno de los centros comerciales más exclusivos de Miami, Florida, lo cual, les valió recibir ciento de críticas y ante todo el revuelo que se armó, fue la joven actriz de 26 año quien salió en defensa de su madre y aclaró toda la situación.

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que los accesorios que metieron en problemas a “La Gaviota” y a su hija son dos bolsos: uno Dior Book Tote y una Teen Jodie de Bottega Veneta, ambos con precios de alrededor de 55 mil pesos cada uno, además, se pasearon por otras tiendas de exclusivas marcas, por lo que se dijo que el despilfarro fue mayúsculo durante su tarde de shopping, en la que fueron acompañadas por Pablo Bernot, el novio de la hija de “El Güero” Castro.

Sofía Castro y Angélica Rivera fueron severamente criticadas tras sus supuesto despilfarro de dinero. Foto: IG: sofia_96castro

Sofía Castro sale en defensa de “La Gaviota”

Luego de todo el revuelo que se armó por las costosas “compras” de Angélica Rivera y Sofía Castro, fue la actriz de 26 años quien salió a aclarar la situación y durante un encuentro con la prensa, aseguró que no compraron dichos bolsos y aclaró qué es lo que estaban haciendo en dichas tiendas de lujo.

“No debería ni de aclarar, pero ese sí me dio coraje. Voy a decir por qué, no por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral. Fuimos a la tienda porque Pablo (Bernot) tenía que cambiar nos tenis que él se compró, Entramos a la tienda, vi una bolsa y nos salimos. De ahí, nos inventaron una historia, pero la verdad es que ya no nos importa, sabemos perfectamente qué hacemos, qué somos, a veces nos da risa”, señaló la hija de Angélica Rivera.

La joven actriz salió en defensa de su madre. Foto: IG: sofia_96castro

Para finalizar, Sofía Castro reiteró que todo este escándalo sí la hizo enojar y señaló que consideraba importante aclarar esta situación porque no quieren ser víctimas de otras mal interpretaciones a futuro que puedan realmente afectar su imagen.

“Esa sí me dio coraje por toda la elaboración que hacen detrás de algo y esto porque es muy absurdo. Si no se para esto, luego hay situaciones peores, una foto se mal interpreta o hacen historias de algo que no sucede y es cuando afectas a la persona”, sentenció la joven y talentosa actriz.

Por su parte, Angélica Rivera ha preferido mantenerse en silencio ante esta polémica pues, aunque sus apariciones en público son cada vez más frecuentes todo parece indicar que se quiere mantener alejada de la prensa para evitar ofrecer declaraciones de otros temas polémicos en los que se ha visto involucrada durante los últimos años.

